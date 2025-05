Dit zijn de tien mooiste foto’s van de Melkweg van 2025

© Marcin Rosadziński | Milky Way Photographer of the Year 2025

Deze adembenemende foto’s van de nachtelijke hemel zijn winnaars van de Milky Way Photographer of the Year-competitie.

Voor het achtste jaar op rij organiseerde Capture the Atlas, een website over reisfotografie, een fotowedstrijd waarin de Melkweg centraal staat. Dit jaar waren er ruim 6000 inzendingen, waar de jury een selectie van 25 foto’s uit heeft gekozen. Hieronder onze tien favorieten.

Vanuit de ruimte

© Don Petitt | Milky Way Photographer of the Year 2025

De 70-jarige NASA-astronaut Don Pettit schoot deze prachtige plaat vanuit het internationale ruimtestation ISS tijdens Expedition 71/72. Op 20 april 2025, zijn verjaardag, landde hij weer op aarde. Hij heeft overigens wel vaker mooie foto’s gemaakt vanuit het ISS.

Lichtknopje

© Petr Horálek | Milky Way Photographer of the Year 2025

In Noord- en Zuid-Amerika was er op 14 maart 2025 een volledige maansverduistering te zien. Petr Horálek stond toen bij het Cerro Tololo Inter-American Observatorium, op een 2200 meter hoge berg in Chili. Door de verduisterde maan werd de Melkweg beter zichtbaar.

Meteorenregen

© Mike Abramyan | Milky Way Photographer of the Year 2025

Ieder jaar zijn er half augustus veel vallende ‘sterren’ te zien. Dat komt doordat de aarde dan door de meteorenzwerm Perseïden beweegt. Mike Abramyan heeft drie nachten lang foto’s gemaakt van de meteoren. Al die foto’s heeft hij gecombineerd tot dit prachtige beeld – alsof de aarde niet draaide en alle meteoren tegelijk vielen.

2-in-1

© Angel Fux | Milky Way Photographer of the Year 2025

Doordat de aarde rond de zon draait, zie je tijdens de zomerse nachten een ander deel van de Melkweg dan in de winter. Toch is tijdens sommige winternachten net voor zonsopkomst of na zonsondergang even de zomerse boog van de Melkweg te zien. Door de hele nacht op te blijven en twee foto’s te combineren lukte het Angel Fux om beide bogen in één beeld te krijgen. Als bonus is ook de beroemde Matterhorn in beeld.

Kosmisch vuur

© Sergio Montúfar | Milky Way Photographer of the Year 2025

Op 2 juni 2024 beklom Sergio Montúfar de Acatenango-vulkaan in Guatemala. Vanaf daar had hij perfect uitzicht op de zeer actieve Volcán de Fuego, die 2 kilometer zuidelijker ligt. En ook die nacht spuwde hij rook en lava. Zo kon Montúfar een intrigerend beeld maken waarin de chaos van de uitbarsting mooi contrasteert met de sereniteit van de kosmos.

Lupinezee

© Max Inwood | Milky Way Photographer of the Year 2025

De jaarlijkse lupinebloei in Nieuw-Zeeland kleurt het Mackenzie Basin paars. In deze regio in het hart van het Zuidereiland is weinig lichtvervuiling waardoor Max Inwood de Melkweg prachtig kon vastleggen. Daarnaast kun je ook Jupiter en Mars en de sterrenbeelden Orion, Tweelingen en Zevengesternte zien.

Doorzetter

© Brent Martin | Milky Way Photographer of the Year 2025

Op een heldere nacht wilde Brent Martin de 240 kilometer lange Great Ocean Road in het zuiden van Australië verkennen. Hij was op zoek naar een goede plek om de Melkweg op de gevoelige plaat te zetten. Na wat tegenslagen, zijn auto kwam onder andere vast te zitten in een zanderige weg, is het hem toch gelukt.

De nachtwachters

© Rositsa Dimitrova | Milky Way Photographer of the Year 2025

Rositsa Dimitrova werd om 3 uur ’s nachts wakker om op Paaseiland om de Moai te zien. Ze hoopte dat ze de beelden kon fotograferen met de Melkweg op de achtergrond. Maar toen ze vertrok was het erg bewolkt en de weervoorspellingen waren ongunstig. Toch werd het om 5 uur ’s ochtends even helemaal onbewolkt en maakte ze dit geweldige shot.

Dubbelmooi

© Luis Cajete | Milky Way Photographer of the Year 2025

Coyote Buttes in de Amerikaanse staat Arizona zorgt door zijn geologische uniekheid voor veel mooie plaatjes. Maar Luis Cajete wist dat in deze 360 graden panoramafoto ook nog eens te combineren met de Melkweg.

Stairway to heaven

© Marcin Rosadziński | Milky Way Photographer of the Year 2025

Marcin Rosadziński schoot deze plaat op het Portugese eiland Madeira. Deze trap is onderdeel van de PR1 – een uitdagende wandelroute langs een paar van de hoogste bergtoppen van het eiland. Boven aan de trap is Pedra Rija, op 1800 meter hoogte een van de beste uitkijkpunten van Madeira.

Dit waren de winnaars van 2024