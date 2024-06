Dit zijn de mooiste foto’s van de Melkweg van 2024

Baillie Farley | 2024 Milky Way Photographer of the Year

Deze adembenemende foto’s van de nachtelijk hemel zijn winnaars van de Milky Way Photographer of the Year-competitie.

Voor het zevende jaar op rij organiseerde Capture the Atlas, een website over reisfotografie, een fotowedstrijd waarin de Melkweg centraal staat. Dit jaar waren er ruim 5000 inzendingen, waar de jury een selectie van 25 foto’s uit heeft gekozen. Hieronder onze favorieten.

Rainbow Valley

Baillie Farley | 2024 Milky Way Photographer of the Year

Baillie Farley schoot deze plaat in de Australische binnenlanden, waar het ’s nachts extreem donker is. De zuidelijke Melkweg vormt een sierlijke boog over een opmerkelijke formatie van zandsteen in het Rainbow Valley natuurreservaat.

Lupine Dreams

Brandt Ryder | 2024 Milky Way Photographer of the Year

Door een atmosferische rivier viel er in de winter van 2023 een recordhoeveelheid regen in het oosten van Sierra Nevada, een groot gebergte in Californië. Hierdoor kwamen er duizenden wilde bloemen tot bloei. In de buurt van het dorpje Lone Pine, aan de voet van de Sierra Nevada, waren dat vooral paarse lupines. Brandt Ryder legde dat prachtig vast.

Lightning Lake

Tom Rae | 2024 Milky Way Photographer of the Year

Tom Rae maakte deze prachtfoto hoog in de bergen van Nieuw-Zeeland. De Melkweg lijkt op te duiken vanachter de hoogste berg van dat land: Mount Cook/Aoraki (3724 meter).

The Lions Den

Lorenzo Ranieri | 2024 Milky Way Photographer of the Year

Fotograaf Lorenzo Ranieri legde de Melkweg vast op een hoogvlakte in de Atacama-woestijn in Chili. Dat was niet geheel zonder gevaar, in dit gebied leven namelijk bergleeuwen. Hij vond tijdens zijn tocht dan ook meerdere karkassen…

Atmospheric fireworks

Julien Looten | 2024 Milky Way Photographer of the Year

In deze plaat buigt de Melkweg perfect over een middeleeuws kasteel in het Franse departement Dordogne. Julien Looten schoot deze haast sprookjesachtige plaat in de winter van 2023.

Blooming Bottle Tree

Rositsa Dimitrova | 2024 Milky Way Photographer of the Year

Socotra, een eiland in Jemen, stond al jaren op de bucketlist van Rositsa Dimitrova, het is daar ’s nachts namelijk extreem donker; er is bijna geen lichtvervuiling. Op de Bortle-schaal scoort het een 1, donkerder is er niet.

The Vanity of Life

Mihail Minkov | 2024 Milky Way Photographer of the Year

Mihail Minkov wilde met deze plaat het contrast tussen de uitgestrektheid van de kosmos en de onbeduidendheid van de mens in beeld brengen. Nou, dat is gelukt.

A Clear Welcome

Alexander Forst | 2024 Milky Way Photographer of the Year

Deze foto is genomen op een 2000 meter hoge berg in Zwitserland. Alexander Forst was van plan om hier de Melkweg te fotograferen. Maar op deze hoogte koelt het ’s nachts nogal af, en hij was zijn jas vergeten in de auto, die 1,5 uur verderop geparkeerd stond. Om warm te blijven liep hij rondjes rond dit meer, in de hoop dat de wolken zouden wegtrekken. Uiteindelijk had hij geluk; voor 30 minuten was de lucht helemaal helder. Precies genoeg om dit shot te schieten.

Milky Way at Morning Glory Pool

Jerry Zhang | 2024 Milky Way Photographer of the Year

De kleurrijke warmwaterbronnen van Yellow Stone National Park in de Verenigde Staten zijn al vaak op de foto gezet. Maar ze zijn niet vaak samen met de Melkweg op één foto verenigd, Jerry Zhang doet dat nu wel. Doordat het water in de Morning Glory-bron erg rustig is, weerspiegelen de sterren mooi.

