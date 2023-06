Picture Perfect: magische Melkweg

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een dubbele Melkweg.

Doordat de aarde rond de zon draait, zie je in de zomer een ander deel van de Melkweg dan in de winter. “Ik heb me altijd afgevraagd hoe de nachtelijke hemel eruit zou zien als we de twee Melkwegbogen van de winter en de zomer naast elkaar zouden kunnen zien”, zegt de Bulgaarse fotograaf Mihail Minkov. “Maar dat is praktisch onmogelijk, omdat ze op verschillende momenten van het jaar zichtbaar zijn.” Toch vond hij een manier. Hij schoot een aantal foto’s op precies dezelfde plek, maar op verschillende momenten in het jaar en combineerde die tot een 360-gradenpanoramafoto.

Met zijn foto deed Minkov mee aan de Milky Way Photographer of the Year-wedstrijd van Capture the Atlas. Elk jaar accepteert de reisblog inzendingen van over de hele wereld en kiest het de 25 beste uit. Hiermee wil de blog mensen inspireren om meer over het universum te leren en om zelf het fototoestel erbij te pakken. Minkov behoorde terecht tot de selectie.

De foto ‘The Eyes of the Universe’ van Mihail Minkov in volle glorie. Op zijn website kun je meer van zijn foto’s bewonderen en eventueel aanschaffen. © Mihail Minkov

Lees meer:

Bijtende kou

Ook de Spaanse fotograaf Iván Ferrero deed mee aan de wedstrijd. Over zijn foto vertelt hij: “Tijdens een nacht met een heldere hemel begon ik aan een tweeënhalf uur durende rit naar Mironcillo. Dat is de thuisbasis van dit kasteel en ligt op 4500 meter hoogte. Het kasteel is doordrenkt van legendes over verboden liefde en ouderlijke beperkingen, maar de ware oorsprong is onbekend. De ruwe zandweg dwong me de auto te verlaten en de laatste dertig minuten te lopen.”

“Toen het eenmaal donker werd, maakte ik eerst een panoramafoto van de grond en daarna volgde ik de Melkweg terwijl het sterrenbeeld Orion zijn positie innam. Ondanks uitdagende weersomstandigheden, met bijtende kou en harde wind, werkte de hemel mee.” En dat is te zien, wat een prachtig resultaat.

‘Celestial Shield’ van Iván Ferrero. Op zijn website vind je meer van zijn adembenemende foto’s. © Iván Ferrero

Aanrader: bekijk alle 25 geselecteerd foto’s op Capture the Atlas.

Beeld: Mihail Minkov, Iván Ferrero