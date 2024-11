Dit zijn de tien winnaars van de Dronefotowedstrijd 2024

Een bevroren ei, de schaduw van een dromedaris, en een dreigende vulkaan. Dit zijn de winnende shots van de Dronefotowedstrijd 2024.

Met een drone zie je de wereld vanuit een nieuw en verrassend perspectief. Daarom organiseerden we samen met reismagazine Columbus Travel voor de vijfde keer de Dronefotowedstrijd – en dat hebben we geweten! De ruim 350 foto’s waren van verbluffende kwaliteit en winnaars uitkiezen was dan ook geen gemakkelijke opgave. Maar we zijn erg blij met de uiteindelijke selectie. Dit zijn de mooiste dronefoto’s van 2024!

Hoofdprijs categorie ‘Binnenland’

© Larissa van Hooren, Vogelobservatorium Tij, Goeree-Overflakkee

Hooren: “In Vogelobservatorium Tij heb je een fantastisch 360 graden uitzicht over de Scheelhoekeilanden. Hier brengen jaarlijks vele soorten watervogels een bezoek. Het is werkelijk een prachtige stukje architectuur. Vanaf de grond lijkt het een beetje op een kokosnoot maar vanuit de lucht op een ei!”

Deze plaat trekt je aandacht; de vormen, de kleuren, en de winterse neerslag op het dak van het vogelobservatorium vallen prachtig samen. “Het is een heus kunstwerk”, merkte een van de juryleden dan ook op. Dat verdient de eerste prijs: een unieke formatievlucht in een Blackshape Prime BS 100 voor twee personen. Gefeliciteerd! Volg Larissa van Hooren op Instagram.

Hoofdprijs categorie ‘Buitenland’

© Erik Krugers | Fujairah, Verenigde Arabische Emiraten

Krugers: “Tijdens mijn wandeling in de vroege ochtend zag ik deze man met zijn dromedaris een wandeling maken door de wadi (een droogstaand rivierdal, red.). Dit dier was verknocht aan zijn baas en liep vrolijk met hem mee. Op dat moment zag ik wat schaduw van de man en zijn dromedaris op de grond neerkomen. Dit bracht mij op het idee om van het tweetal een zogenoemde top-downfoto te maken. Dit idee heb ik in overleg met hem uitgevoerd in de middag. Want juist in de middag, als de zon begint te zakken, krijg je van die heerlijke lange schaduwen.” Volg Erik Krugers op Instagram.

Ieder jurylid had een lijst met favoriete inzendingen, en dit shot stond op al die lijstjes. En niet alleen de jury was onder de indruk: ook op Instagram waren de reacties lovend. Kortom: een terechte winnaar. Krugers wint hiermee net als Van Hooren een unieke formatievlucht in een Blackshape Prime BS 100. Veel plezier!

Runners up

De rest van de top tien wordt beloond met een leespakket van Columbus Travel en KIJK Magazine. De winnende foto’s worden bovendien gepubliceerd in beide magazines. Dit zijn de overige prijswinnaars in de categorie Binnenland en categorie Buitenland:

Categorie Binnenland

Jurian Cuypers | Kasteel van Walzin, België

Cuypers: “In 2020 ging ik op solotrip naar Dinant, waar ik dit uitkijkpunt ontdekte met zicht op het Kasteel van Walzin. Het viel me direct op hoe imposant de rotsformatie was die ik enkel vanuit dronestandpunt kon vastleggen.” Volg Jurian Cuypers op Instagram.

Paul de Gruyl | Amersfoort

De Gruyl: “Vaak is het niet nodig om ver weg te gaan om een leuke, creatieve foto te maken. In Amersfoort (waar ik woon) zijn hele leuke stapstenen te vinden waardoor je over het water kan lopen. Om het net wat creatiever te maken, heb ik mezelf met een paraplu gefotografeerd.” Volg Paul de Gruyl op Instagram.

Aram Valken | Pier van Scheveningen

Jury: Bij de Dronefotowedstrijd zien we de Pier van Scheveningen vaak voorbij komen. Vorig jaar zat er ook al een shot van deze plek tussen de winnaars. Maar we zien niet vaak dat de foto loodrecht van boven wordt genomen.” En dat originele perspectief viel in de smaak bij de juryleden.

Walter Noordam | Pier van Scheveningen

Noordam: “Dit kleine boompje steekt mooi af bij de paarse zee aan heide.” En daar is de jury het helemaal mee eens. Volg Walter Noordam op Instagram.

Categorie Buitenland

Ewold Kooistra | Volcán de Fuego, Guatemala

Kooistra: “Een hike naar de Fuego-vulkaan in Guatemala is werkelijk een onvergetelijke ervaring en een van de meest uitdagende avonturen. Fuego staat bekend om zijn regelmatige uitbarstingen, en vanaf de nabijgelegen Acatenango-vulkaan heb je een spectaculair uitzicht op de lavastromen en rookpluimen. Het was een kwestie van perfect timen om de uitbarsting precies goed vast te leggen. Met nog maar 15 procent batterij over op mijn laatste accu werd mijn geduld beloond, ik barstte in tranen uit van geluk!” Volg Ewold Kooistra op Instagram.

Joost Obbens | Esperance, Australië

Obbens: “Een Australische walvis (zuidkaper) met kalf en een spelende dolfijn dicht bij het strand van Esperance, West-Australie.” Volg Obbens op Instagram.

Nico van Maaswaal | Manassa Rose M, Kreta

Van Maaswaal: “Er zijn meerdere bekende scheepswrakken die je kunt zien in de Middellandse Zee. De Manassa Rose M in de baai van Kissamos op Kreta is minder bekend. Het in 1982 gebouwde schip kwam op 25 januari 2022 in winterstorm Elpis terecht, waarbij het voor anker probeerde te gaan, maar strandde op een zandbank. Het schip brak door hoge golven in tweeën. Het 98 meter lange schip is al snel ontdaan van haar brandstof, maar verder is besloten haar te laten liggen op de gestrande plek, zo’n 400 meter vanaf de kust. Inmiddels is duidelijk te zien dat het schip al flink door het zoute water is gecorrodeerd. Deze foto laat mij de onvoorstelbare kracht van de natuur zien, waar bouwwerken van mensen niet altijd tegen bestand zijn.” Volg Nico van Maaswaal op Instagram.

Ellen de Middelaer | Slot Neuschwanstein, Duitsland

De Middelaer: “De sneeuwachtige landschappen bij Slot Neuschwanstein in Duitsland.” Jury: “Dit kasteel wordt vaak op de gevoelige plaat gezet, maar op deze manier hadden we hem nog nooit gezien.” Volg Ellen de Middelaer op Instagram.

Al deze foto’s verschijnen ook KIJK 2/2025, die vanaf donderdag 16 januari 2025 in de winkel ligt!

Wil je alle inzendingen nog eens zien? Bekijk dan de deelnamepagina van de Dronefotowedstrijd 2024, of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Bekijk ook de winnaars van de Dronefotowedstrijd van 2023 en van de Dronefotowedstrijd van 2022.