Picture Perfect: makaken die badderen in heetwaterbronnen

Veel Japanse makaken leven in gebieden waar het enorm koud is en waar meerdere maanden per jaar een dik pak sneeuw ligt. Geen enkele andere niet-menselijke primaat leeft in zo’n noordelijk gebied of in zo’n koud klimaat. Om af en toe even op te warmen, nemen de makaken van enkele populaties regelmatig een duik in heetwaterbronnen. Ze maken er een heus spabezoek van en vlooien elkaar vaak terwijl ze genieten van het warme water.

Twee jonge makaken die elkaar vlooien in een heetwaterbron. Beeld: Oscar Tarneberg/Getty Images.

Sneeuwballen

Japanse makaken zijn bovendien opmerkelijk intelligent. Onderzoekers die de soort bestudeerden op het Japanse eiland Kōjima lieten in de zomer zoete aardappelen achter op het strand. De meeste makaken pakten de lekkernij op en probeerden het zand met hun handen eraf te vegen. Eén vrouwtje besloot het anders te doen. Ze waste het eten in het water van een nabijgelegen rivier. Even later dipte ze de aardappelen zelfs in de zoute zee, mogelijk om er meer smaak aan te geven. Haar groepsgenoten begonnen haar na een tijdje na te apen. Het gedrag werd vervolgens van generatie op generatie doorgegeven, totdat de hele groep het deed, behalve de oudste apen.

Jonge Japanse makaken zijn erg speels. Ze staan er om bekend dat ze sneeuwballen maken en daarmee spelen. Dat is te zien in de video hieronder.

