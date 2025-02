Picture Perfect: vuurvliegjes creëren lichtspektakel

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: vuurvliegjes creëren een prijswinnend lichtspektakel.

Deze platen zouden niet misstaan in een sprookjesfilm. Fotograaf Shirley Wung legde dit lichtspektakel van vuurvliegjes vast in een Taiwanees bos. Ze stuurde haar foto’s op naar de International Landscape Photographer of the Year-wedstrijd. En met succes! Ze won goud in de categorie Forest.

Het uitstralen van licht door organismen heet bioluminescentie, en vuurvliegjes zijn hier meesters in. De belangrijkste stap is de reactie van de stof luciferine met zuurstof onder invloed van het enzym luciferase. Hierbij ontstaat een instabiel product dat energie vrijgeeft in de vorm van licht wanneer het terugvalt naar een stabiele toestand. Bij vuurvliegjes gebeurt dit superefficiënt, er komt amper warmte bij vrij.

© Shirley Wung | ILPOTY

Waarom geven vuurvliegjes licht?

Larven van de meeste vuurvliegjes geven licht als waarschuwing. Ze maken namelijk de stof lucibufagine aan en die is erg onsmakelijk voor roofdieren, zoals vogels en spinnen.

In volwassen vorm – als kever (het zijn geen vliegen) – dient het licht juist als loksignaal. Elke soort flikkert namelijk in een uniek ritme om partners te vinden.

Vrouwtjes van het geslacht Photuris imiteren het ritme van andere soorten om mannetjes te lokken en op te eten. Ze worden daarom ook wel femme-fatale-vuurvliegjes genoemd.

Shirley Wung stuurde in totaal acht foto’s in voor de wedstrijd. Wil je ze allemaal bewonderen? Dat kan hier.

Bronnen: ILPOTY, KIJK 2-2024