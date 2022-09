Dronefotowedstrijd 2022: en de winnaars zijn…

Jelle: “Tijdens een vakantie in Portugal was ik al eens in het waterpark geweest ,maar kon het niet laten om een keer ’s ochtends vroeg alleen met m’n drone te gaan. Zo van bovenaf is het een mooi lijnenspel vol kleur!” Die trip was de moeite waard, want Jelle heeft met deze foto een trein- of autoreis van Srprs.me t.w.v. € 250 in de wacht gesleept. Gefeliciteerd!