Tien adembenemende en prijswinnende foto’s van de oceaan

Lieveheersbeestjes van de zee, een visdief, en de verdwijntruc van een rog. Het zijn slechts drie winnaars van een prestigieuze wedstrijd voor oceaanfotografie.

Ieder jaar organiseert Oceanographic Magazine de Ocean Photographer of the Year-competitie – dit jaar in samenwerking met horlogemaker Blancpain. Daarmee wil het tijdschrift licht schijnen op onze prachtige, maar kwetsbare, blauwe planeet en de fotografen vieren die de oceaan een stem geven.

Net als vorig jaar moest de jury weer een keuze maken uit meer dan 15.000 inzendingen. Hoewel er veel verschillende categorieën zijn, en dus veel winnaars, mocht de in Indonesië wonende Yury Ivanov zich oceaanfotograaf van het jaar noemen: hij werd eerste in de hoofdcategorie.

Hij schoot een kleurrijke foto van twee vlokreeften die rusten op een koraal. De diertjes zijn slechts 3 millimeter lang en worden soms de ‘lieveheersbeestjes van de zee’ genoemd. De jury kon zich vooral vinden in de eenvoud van de boodschap van de foto: de oceaan is een plek vol wonderen, kleur en levensvormen van alle formaten.

Hieronder hebben we negen van onze andere favoriete foto’s op een rij gezet.

Houd de dief!

© Kat Zhou | Ocean Photographer of the Year 2025

Sommige dolfijnen werken samen om een school vissen richting de kust te drijven. Vervolgens maken ze krachtige golven waarmee ze een deel van die vissen het strand op stuwen. Ze kruipen daarna deels het land op om hun maaltijd op te halen. Er zijn niet veel dolfijnen die deze jachttechniek gebruiken. Het is namelijk nogal riskant; ze kunnen ook zelf vast komen te zitten op het strand. Bovendien kunnen hun prooien gejat worden, zoals door de pelikaan op deze foto.

Locatie: South Carolina, VS.

Magisch

© Alvaro Herrero | Ocean Photographer of the Year 2025

Deze duiker had een onvergetelijke ontmoeting met een groep bultruggen. Deze gigantische dieren kunnen tot wel 17 meter lang en 40 ton zwaar worden.

Locatie: Frans-Polynesië.

Inkijkje

© László Földi | Ocean Photographer of the Year 2025

Hier kijken we naar inktvisseneitje van slechts 2 à 3 centimeter groot. Doordat het ei doorzichtig is, kunnen we de ‘bewoner’ goed zien.

Locatie: Gato Island, Filipijnen.

Camouflage-expert

© Jade Hoksbergen | Ocean Photographer of the Year 2025

Deze kleine, jonge snoepkrab (Hoplophrys oatesii) is goed gecamoufleerd op dit roze koraal. Om nog beter op te gaan in zijn omgeving bevestigt het krabbetje vaak zelfs delen van het koraal op zijn eigen lichaam.

Locatie: Filipijnen.

Verdwijntruc

© Ysabela Coll | Ocean Photographer of the Year 2025

Pijlstaartroggen hebben een slimme truc om te ontkomen aan roofdieren. Terwijl ze snel wegzwemmen slaan ze met hun vinnen vlak langs de bodem om een grote zandwolk te creëren, waardoor roofdieren ze tijdelijk niet meer kunnen zien.

Locatie: Mexico.

Onderwatergrot

Duiker en fotograaf Jeong Yul Park verkent deze cenote (onderwatergrot) in de buurt van de Mexicaanse stad Cancún.

Locatie: Cancun, Mexico.

© Jeong Yul Park | Ocean Photographer of the Year 2025

Impact

© Daniel Flormann | Ocean Photographer of the Year 2025

Op deze plaat, die tweede werd in de categorie ‘Impact’, zien we dode haaien in een visnet voor ansjovis. “Jaarlijks worden meer dan 100 miljoen haaien gedood, veelal als onbedoelde bijvangst”, zegt fotograaf Daniel Flormann. “De dode haaien in het net en de beschadigde staartvin van de walvishaai vertellen beide het verhaal van de impact van de mens.”

Locatie: Indonesië.

Intiem

© Aaron Sanders | Ocean Photographer of the Year 2025

Inktvissen kunnen van kleur veranderen. Dat doen ze met chromatoforen, speciale huidcellen met pigment die van kleur veranderen als ze worden uitgerekt. Volgens fotograaf Aaron Sanders gleden er golven kleur over de lichamen van deze twee inktvissen toen ze in elkaars armen verstrengeld waren en paarden op de zeebodem.

Locatie: Verenigd Koninkrijk.

Ruig

© Ben Thouard | Ocean Photographer of the Year 2025

Door harde wind uit het noorden waren er hoge golven voor de kust van Nazaré in Portugal. Dat maakte het moeilijk om een goede foto te maken. Maar uiteindelijk lukte het fotograaf Ben Thouard toch om deze plaat schieten waarmee hij goud won in de categorie ‘Adventure’.

Locatie: Nazaré, Portugal.

Dit waren slechts een paar winnende foto’s. Alles zien? Dat kan bij Oceanographic Magazine.

