Picture Perfect: het wervelende wolkenlandschap van Jupiter

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het wervelende wolkenlandschap van Jupiter.

NASA’s ruimtesonde Juno draait sinds 2016 in een baan om Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel. Op 23 oktober maakte hij zijn 66e flyby langs de gasreus, wat wederom prachtige beelden opleverde.

Lees ook:

Grondlegger

Juno werd in 2011 gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida en bereikte in 2016 de grootste en oudste planeet van ons zonnestelsel. De missie richt zich op het begrijpen van het ontstaan en de evolutie van de planeet, die grotendeels uit waterstof en helium bestaat. Zijn enorme massa en vroege ontstaan hebben mogelijk invloed gehad op de inrichting van ons zonnestelsel. Door Jupiter beter te begrijpen, hopen wetenschappers ook meer inzicht te krijgen in de vorming van onze eigen planeet.

De baan waarin Juno vliegt heeft een ovale vorm, waardoor de ruimtesonde maar af en toe dichtbij genoeg komt om de planeet in al zijn glorie vast te leggen. Tijdens deze flybys maakt hij niet alleen bewonderenswaardige beelden van Jupiter, maar legt hij met allerlei gespecialiseerde apparatuur ook informatie vast over de structuur, atmosfeer, en magnetosfeer van de planeet.

JunoCam

Op de nieuwste beelden van Juno zien we het wervelende wolkenlandschap van Jupiter. De stormen op de oppervlakte worden aangedreven door de intense energie in de kern en de extreem snelle rotatie van de planeet. Ze variëren in grootte, van kleinere wervelingen tot gigantische luchtstromen waarbij de omvang van de aarde in het niet valt. Eén van de meest iconische is de Grote Rode Vlek, een anticycloon die mogelijk al 190 jaar in het rond raast.

Hoewel de beelden die we zien indrukwekkend zijn, zijn ze niet exact wat de camera aan boord van Juno vastlegt. Die ruwe foto’s die de ruimtesonde naar de aarde stuurt, zijn een stuk minder duidelijk door onder andere de sterke straling rondom Jupiter. Deze beelden worden bewerkt door zogeheten burgerwetenschappers en hobbyisten die de data van Juno omzetten tot betoverende beelden. Hierbij vergroten ze bijvoorbeeld het contrast en versterken ze de saturatie, waardoor we de taferelen die zich op Jupiter afspelen stukken beter kunnen zien.

De originele afbeelding van Jupiter, gemaakt door de JunoCam. Beeld: NASA / SwRI / MSSS.

Alle beelden van de JunoCam staan op de website van de NASA. Ben je gewoon benieuwd of zou je er zelf ook eens aan willen sleutelen, dan kun je hier terecht.

Bronnen: NASA Science, Smithsonian, Mission Juno