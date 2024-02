Jupitermaan Io van twee kanten belicht op bijzondere foto

Planeten in ons zonnestelsel worden vaak aan één kant belicht door de zon, aan de andere kant is het donker. Maar op deze foto van Io zijn beide zijden verlicht.

De ruimtesonde Juno vloog in december op een afstand van ‘slechts’ 1500 kilometer langs Io, een van de vele manen van Jupiter. In de afgelopen 20 jaar is geen ander ruimtevaartuig zo dichtbij gekomen van het oppervlak van de meest vulkanische wereld in ons zonnestelsel. En Juno heeft spectaculaire beelden met hoge resolutie teruggestuurd.

Begin februari maakte de sonde een tweede ‘fly by’ en vloog over het zuidelijke halfrond van Io. De NASA publiceert nu een opmerkelijke foto gemaakt door de JunoCam.

Lees ook:

Jupitershine

De nieuwste foto laat een vreemd fenomeen zien. Op de meeste ruimtefoto’s zien we objecten waarvan de ene kant fel is verlicht door de zon, en waarvan de andere kant zich in de duisternis begeeft. Maar op deze plaat wordt Io van beide kanten belicht. De helderste zijde (rechts) wordt verlicht door de zon, terwijl de nachtzijde wordt verlicht door ‘Jupitershine’ – het zonlicht dat Jupiter weerkaatst op Io.

Hetzelfde verschijnsel – maar in mindere mate – is te zien bij onze eigen maan. Een paar dagen voor en na nieuwe maan zou het grootste deel van de natuurlijke satelliet niet te zien moeten zijn. Dat deel weerkaatst dan geen zonlicht naar de aarde. Toch kun je onder de juiste omstandigheden – vaak vlak voor zonsopkomst en na zonsondergang – de donkere kant zien. Een deel van het zonlicht dat op de aarde valt, weerkaatst namelijk naar de maan.

De diameter van Jupiter is elf keer zo groot als die van de aarde, de gasreus weerkaatst daardoor natuurlijk veel meer licht richting Io dan de aarde naar de maan.

De nachtzijde van de maan, verlicht door de aarde. Beeld: Bautsch/Wikimedia.

Bronnen: NASA, New Atlas