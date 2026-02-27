Dit zijn de dertien mooiste onderwaterfoto’s van het jaar

Uit ruim 7900 inzendingen kroonde de jury van de Underwater Photographer of the Year-wedstrijd een shot van twee zeeolifantenpups tot grote winnaar.

We hoeven niet uit te leggen dat onderwaterfotografie een flink aantal uitdagingen met zich meebrengt. Maar de deelnemers van de Underwater Photographer of the Year-competitie weten daar meesterlijk mee om te gaan. Dit zijn de winnaars van 2026.

De winnaar van de winnaars

© Matty Smith | UPY 2026

“Als ze een paar weken oud zijn en geen moedermelk meer drinken, worden zeeolifantenpups door hun ouders op het strand achtergelaten, waar ze voor zichzelf moeten zorgen”, vertelt de Australische fotograaf Matty Smith. “Op Sealioneiland in de Falklandeilanden zag ik tientallen van hen over elkaar heen klauteren in ondiepe rotspoelen, waar ze onhandig leerden zwemmen en heel nieuwsgierig naar mij waren. Ik was hierheen gekomen voor dit moment, om getuige te zijn van hun eerste solo-lessen in het leven en deze te fotograferen. Op mijn eerste avond daar stond de hemel in vuur en vlam. Ik trok mijn duikpak aan en haastte me het water in om nog snel een paar foto’s te maken voordat het licht verdween. Het bleek het hoogtepunt van mijn reis te zijn en ik ben blij dat ik niet heb geaarzeld.”

Het bleek niet alleen het hoogtepunt van Smiths reis te zijn, maar ook van deze fotowedstrijd. De jury benoemde Smith namelijk tot dé onderwaterfotograaf van 2026.

De twaalf foto’s hieronder zijn van de categorie-winnaars.

Pretbek

© Cecile Gabillon Barats | UPY 2026

De Franse fotograaf Cecile Gabillon Barats schoot deze foto van een jonge potvis in Dominica. Zij won daarmee goud in de categorie ‘Groothoek’.

Oost, west, thuis best

© SeongCheol Cho | UPY 2026

Tijdens een duik voor de kust van het dorpje Tulamben op Bali, zag de Koreaanse fotograaf SeongCheol Cho een garnaal die leefde in een spiraalvormig koraal. Deze plaat won de eerste prijs in de Macro-categorie.

Geschiedenis op de zeebodem

© Niclas Andersson | UPY 2026

Nagato is een beroemd Japans slagschip van waaruit admiraal Isoroku Yamamoto naar verluidt het bevel gaf om Pearl Harbor aan te vallen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het schip door de Verenigde Staten in beslag genomen en later naar het Bikini-atol gesleept, waar het werd gebruikt als doelwit tijdens Operatie Crossroads, een reeks vroege kernwapenproeven. Tegenwoordig ligt de Nagato ondersteboven op ongeveer 52 meter diepte. De Zweedse fotograaf Niclas Andersson slaagde erin om het wrak mooi te verlichten en op de gevoelige plaat vast te leggen. Hij won daarmee goud in de categorie ‘Wrakken’.

Geboortegolf

© Kazushige Horiguchi | UPY 2026

De Japanse fotograaf Kazushige Horiguchi legde het exacte moment vast waarop de eitjes van deze anemoonvis uitkwamen. Dat leverde de eerste plaats op in de categorie ‘Gedrag’. De jury was vooral enthousiast over de anemoonvis die de eitjes bewaakt.

Nu of nooit

© Dr. Tom Shlesinger | UPY 2026

Koralen zijn dieren, en zo planten ze zich voort. Duizenden koralen over honderden kilometers laten tegelijk eicellen en spermacellen vrij. Het vastleggen van deze vluchtige gebeurtenis is een enorme uitdaging: het vindt slechts één keer per jaar plaats, op een specifieke nacht van een bepaalde maand, binnen een kort tijdsbestek van slechts enkele minuten. Toch slaagde marien ecoloog Tom Shlesinger erin om het treffend vast te leggen. Hij won daarmee goud in de koralencategorie.

Uit het raam staren

© Shunsuke Nakano | UPY 2026

Shunsuke Nakano maakte dit shot vanuit een wrak voor de kust van Japan. De jury was fan en beloonde het shot met de eerste prijs in de categorie ‘Zwart-wit’.

Met een mond vol tanden

© Sam Blount | UPY 2026

Deze actiefoto van een zeeluipaard in Antarctica leverde de Amerikaanse fotograaf Sam Blount goud op in de categorie ‘Up & Coming’.

Wat doe jij hier?

© Andrea Michelutti | UPY 2026

De Italiaan Andrea Michelutti nam een duik in het ijskoude Alpenmeer Cornino. Er is niet heel veel leven te vinden, maar Michelutti spotte toch een zoetwaterkreeft tussen de planten. En de kreeft bleek erg geïnteresseerd in de camera. Dit is de winnende plaat in de categorie ‘Compact’.

Zeg ’ns Aaa

© Jack Ho | UPY 2026

Deze voelsprietvis lag op 15 meter diepte in de Straat Lembeh (Indonesië) te wachten op een prooi. De Chinese fotograaf Jack Ho legde met zijn telefoon precies het moment vast waarop de vis zijn mond open deed. De goed getimede foto leverde hem goud op in de categorie ‘Smartphone’.

Ontmoetingsplaats voor haaien

© Evan Johnston | UPY 2026

De Britse Evan Johnston fotografeerde deze haaien voor de kust van Schotland en won daarmee in de categorie ‘Britse Wateren Groothoek’.

Zelfopoffering

© Tom Ingram | UPY 2026

Nadat een vrouwtjesoctopus haar eitjes heeft gelegd, bewaakt ze die ijverig. Ze maakt ze bovendien schoon en waaiert zuurstofrijk water over de eitjes heen om ze gezond te houden. Gedurende deze periode, die enkele maanden kan duren, wijkt ze geen moment van hun zijde, zelfs niet om zelf te eten. Zodra de eitjes uitkomen, is ze uitgeput en sterft ze. De Britse fotograaf Tom Ingram legde dit bitterzoete tafereel haarscherp vast. Met deze indringende foto won hij de eerste plaats in de categorie ‘Britse Wateren Macro’.

Controversieel

© Khaichuin Sim | UPY 2026

De laatste categorie (‘Marine Conservation’) is een samenwerking met de Save Our Seas Foundation. De Maleisische fotograaf Khaichuin Sim fotografeerde een jongetje dat bovenop een gedode griend zit, omring door bloedrood water. De jaarlijkse jacht op grienden op de Faeröer-eilanden, bekend als Grindadráp, is een van ’s werelds meest controversiële tradities. Door de lokale bevolking wordt deze jacht gezien als cultureel erfgoed en bron van voedsel, maar wereldwijd wordt hij veroordeeld vanwege zijn wreedheid en impact op het zeeleven.

Deze aangrijpende plaat laat zien hoe traditie, identiteit en ethiek met elkaar botsen. Volgens de jury legt de foto niet alleen een moment vast, maar ook een generatiekwestie: wat moet behouden blijven en wat moet veranderen?

