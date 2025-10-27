Picture Perfect: afvalprobleem in de ruimte

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een visualisatie van de problematische hoeveelheid ruimteafval.

Wij mensen zijn goed in vervuilen, niet alleen op aarde, maar ook in de ruimte. En met de gigantische aantallen satellieten die momenteel worden gelanceerd, neemt de hoeveelheid ruimteafval rap toe. En dat gaat op den duur problemen geven, zoals botsingen waarbij satellieten kapot gaan, en daardoor nog meer puin produceren.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA probeert zo goed en kwaad als het kan het ruimteafval rond onze planeet in kaart te brengen. In de afbeelding bovenaan deze pagina heeft de ESA de locatie van ruimtepuin van verschillend formaat weergegeven. En dat laat de ernst van de situatie goed zien.

Het probleem in getallen

De ruimtevaartorganisatie illustreert het probleem ook met getallen. Momenteel zweven er naar schatting zo’n 50.000 stukken ruimteafval van minstens 10 centimeter groot rond de aarde. Maar ook 1,2 miljoen objecten die minstens 1 centimeter groot zijn, 130 miljoen brokken van meer dan een millimeter groot en nog eens 2000 miljard puinstukjes van minstens 0,1 millimeter groot. Het is onmogelijk om al dit afval nauwkeurig in de gaten te houden.

Sommige wetenschappers waarschuwen voor het Kesslersyndroom: een scenario waarin er zoveel ruimteafval rond de aarde zweeft dat een botsing puin produceert dat weer nieuwe botsingen veroorzaakt, waarbij extra brokstukken ontstaan, enzovoort. Zo’n cascade kan de hoeveelheid ruimteafval drastisch verhogen, waardoor de baan rond de aarde praktisch onbruikbaar wordt. En dat heeft grote gevolgen, aangezien satellieten tegenwoordig onmisbaar zijn in onze samenleving.

Beeld: ESA