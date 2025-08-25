Picture Perfect: piraat en blaaskaak

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de Amerikaanse fregatvogel.

In de natuur zijn een hoop bijzondere verleidingstactieken te vinden. Vorige week schreven we bijvoorbeeld over mannetjesfruitvliegen die vrouwtjes een wel heel opmerkelijk cadeau geven: een verse portie braaksel. De Amerikaanse fregatvogel heeft ook een interessante aanpak. Mannetjes hebben een felrode keelzak die ze tijdens het broedseizoen als een soort ballon kunnen opblazen. Hoe roder en groter de keelzak, hoe meer kans de vogel maakt bij een vrouwtje.

Lees ook:

Uitstekende vliegkunsten

Amerikaanse fregatvogels leven langs de subtropische kusten van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Ze zijn ongeveer een meter lang en hebben een indrukwekkende spanwijdte van 2 tot soms wel 2,5 meter – toch wegen ze slechts 1,5 kilo. Dankzij hun grote vleugels zijn ze uitstekende vliegers en kunnen ze zich behendig manoeuvreren.

En dat is handig bij het vangen van prooien. De vogels eten namelijk vooral vissen, inktvissen en kwallen, maar ze kunnen tijdens de jacht niet het water in duiken. Hun verenkleed is niet waterafstotend en met natte veren zijn ze te zwaar om te vliegen. Ze moeten hun maaltijden dus al vliegend uit het water vissen. Vaak grijpen ze daarbij prooien die naar het oppervlak van het zeewater zijn gevlucht vanwege een ander roofdier in de zee.

Piraterij

Amerikaanse fregatvogels laten ook regelmatig andere vogels het zware werk opknappen. Met hun indrukwekkende formaat achtervolgen en intimideren ze zeevogels die net een prooi hebben gevangen en dwingen hen om die af te staan. Soms raken ze zelfs verzeild in heuse luchtgevechten waarbij hun uitstekende vliegkunsten goed van pas komen. Ze bijten bijvoorbeeld in de staart van de vogel totdat die zijn lunch uitbraakt. Fregatvogels vangen dat maaltje behendig op voordat het terug in zee valt.

Het stelen van eten komt wel vaker voor in de natuur; wetenschappers noemen het kleptoparasitisme. Amerikaanse fregatvogels worden vanwege dit gedrag soms ook wel man o’ wars of piraatvogels genoemd.

Bron: Carnegie Museum of Natural History