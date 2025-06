Wilde kaketoes hebben uitgevogeld hoe ze kunnen drinken uit waterfonteintjes

Kaketoes in Sydney hebben geleerd om te drinken uit de waterfonteintjes in de stad. En ze staan er soms zelfs in de rij voor.

Terwijl onderzoekers wilde grote geelkuifkaketoes in de Australische stad Sydney observeerden om hun foerageergedrag te onderzoeken, zagen ze iets opmerkelijks. Een vogel landde op een drinkwaterfonteintje bij een sportveld en slaagde erin om er water uit te drinken. Toen ze erop gingen letten, zagen ze nog veel meer kaketoes die dit kunstje konden. Ze schrijven erover in het vakblad Biology Letters.

Lastige truc

Het bedienen van de waterfonteintjes is voor mensen erg eenvoudig: draai de knop met de klok mee en voilà, er komt water uit. Maar voor een vogel is dat helemaal niet zo makkelijk. Je moet namelijk constant druk op de draaiknop uitoefenen, anders schiet hij terug en stopt de waterstroom.

Dat weerhield de kaketoes er niet van om het toch te proberen. Meestal plaatsten ze één poot – vaak de rechter – op de draaiknop en hielden zich met de andere poot vast aan de rubberen tuit waar het water uitkwam. Door hun lichaamsgewicht naar beneden te verschuiven, zorgden ze ervoor dat de knop draaide en niet terugschoot.

En dat blijkt inderdaad een lastige truc. Met wildcamera’s legden de biologen meer dan vijfhonderd pogingen vast en slechts 41 procent daarvan was succesvol. Toch deden veel vogels het: ongeveer 70 procent van de kaketoes die ze volgden deed in 44 dagen tijd minstens één poging om water uit een fonteintje te krijgen. Soms zagen de onderzoekers zelfs dat de vogels in de rij stonden op een nabijgelegen hek.

Kaketoes vinden het gewoon leuk?

Het is niet helemaal duidelijk waarom de kaketoes zoveel moeite doen. Op slechts 500 meter afstand stroomt namelijk gewoon een riviertje en ze doen het niet per se vaker op hete dagen. De onderzoekers vermoeden daarom dat de vogels het mogelijk gewoon leuk vinden.

Hoe de kaketoes dit gedrag hebben geleerd is ook niet zeker, maar ze doen het al zeker twee jaar. Misschien heeft één individu gekeken hoe mensen het doen en is vervolgens zelf aan de slag gegaan. Andere kaketoes binnen de populatie hebben het daarna van die vogel geleerd.

Grote geelkuifkaketoes leren wel vaker van elkaar. In 2021 beschreven onderzoekers dat ze in Sydney hebben geleerd om de deksels van containers open te klappen, zodat ze kunnen zoeken naar voedselresten. Inwoners legden daarom zware objecten op de deksel om dat te voorkomen, maar de vogels hebben ook geleerd om die er vanaf te duwen. Zo is er een soort wapenwedloop ontstaan tussen mensen en kaketoes, zoals te zien in onderstaande video.



