Picture Perfect: lentebloei van boven

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een satellietfoto van onze eigen Nederlandse bollenstreek.

Dit keer weet je het satellietbeeld misschien snel te herkennen. De NASA fotografeerde namelijk onze eigen Nederlandse bollenstreek. En nu het officieel lente is, ontkiemen de bollen en vormen ze gekleurde bloemenvelden die je zelfs vanuit de ruimte kunt spotten.

Bollenstreek

De bollenstreek loopt van Leiden tot aan Haarlem, waar de bloembollenteelt aan het eind van de 16e eeuw is ontstaan. En nog altijd staat de Zuid-Hollandse regio hierom bekend.

Nu de laatste winterkou is verdwenen en de lente is aangebroken, ontkiemen de bloembollen en ontstaat er een kleurrijk scala aan rechthoekige bloemenvelden. Niet te missen van dichtbij, en ook niet van kilometers hoog. De NASA legde deze rijen van rode, gele en oranje bloemenvelden vast met de Landsat 8-OLI-satelliet .

De bloemenvelden vormen een mozaïek aan gekleurde rechthoekjes. Beeld: NASA/ Joshua Stevens.

Eén van de bekendste bloemenhotspots van deze regio is de Keukenhof, gelegen in het dorpje Lisse. Elk jaar planten zo’n veertig tuinmannen meer dan zeven miljoen bloembollen in het park, geleverd door de telers uit de streek.

En dat is een echt precisiewerkje: de bloembollensoort en -kleur, maar ook de diepte en de onderlinge afstand beïnvloeden het resultaat. Hoe dat dit jaar heeft uitgepakt, kun je vanaf nu tot aan half mei aanschouwen.

Hollandse tulpen?

Verspreid over het satellietbeeld vind je een handjevol feloranje rechthoekjes, dat zijn de tulpenvelden. Eigenlijk is het imago van de ‘Hollandse tulp’ niet terecht. Oorspronkelijk komt de bloemsoort namelijk uit Turkije. In de zestiende eeuw introduceerde de botanicus Carolus Clusius de tulp in West-Europa. Daarom is de tulp ook nooit onze nationale bloem geweest, maar wel van Turkije.

Bronnen: NASA Earth , Keukenhof

Openingsbeeld: NASA/ Joshua Stevens