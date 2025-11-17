Picture Perfect: alien of fruit?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Boeddha’s hand.

Dit gele gevaarte lijkt een beetje op een alien of een merkwaardig beest uit de diepzee, maar het hangt gewoon aan bomen in Azië. Dit is een citrusvrucht die vaak Boeddha’s hand wordt genoemd. Door een mutatie groeien de partjes – die bij normale citrusvruchten een compacte vrucht vormen – extreem ver uit elkaar, waardoor ze een beetje lijken op vingers.

Die ‘vingers’ kunnen gespreid zijn (zoals op de foto bovenaan dit artikel), maar ze kunnen ook dicht bij elkaar zitten, waardoor ze sommige mensen doen denken aan de biddende handen van Boeddha (zie foto hieronder). De vruchten met gesloten vingers worden daarom soms gebruikt als offers in tempels.

Een gesloten Boeddha’s hand. Beeld: Kai_Wong/Getty Images.

Lees ook:

Geen sap

Boeddha’s hand is een variant op de cederappel, die groeit aan sukadebomen (Citrus medica). Maar in tegenstelling tot cederappels bevat Boeddha’s hand meestal geen vruchtvlees of sap. De binnenkant bestaat uit het witte, sponsachtige merg dat bij andere citrusvruchten alleen vlak onder de schil zit.

De vrucht is dan ook geen delicatesse. Soms raspt men wel de schil om smaak te geven aan koekjes of gerechten. Je kunt de zoete schil ook konfijten en als snoep eten. Boeddha’s hand staat vooral bekend om zijn sterke geur, en wordt daarom regelmatig gebruikt als luchtverfrisser.

Een Boeddha’s hand bevat geen vruchtvlees of sap. Beeld: PicturePartners/iStock/Getty Images.

Bron: Smithsonian Magazine

Openingsbeeld: Paul Starosta/Getty Images