Picture Perfect: ernstig bedreigde gorilla geboren

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een babygorilla.

Anderhalve week geleden is er in de London Zoo een westelijke laaglandgorilla geboren, een ernstig bedreigde gorilla-ondersoort. Mjukuu, de moeder van het kind, beviel na een zwangerschap van acht en een halve maand.

De gorillaverzorgers in de Londense dierentuin voerden hun gebruikelijke ochtendtaken uit toen ze zagen dat Mjukuu aan het bevallen was. Om de moeder ruimte te geven, verlieten ze het verblijf. Via camera’s volgden ze de bevalling, die duurde slechts 17 minuten.

Kort daarna zagen de verzorgers dat Mjukuu haar pasgeborene zachtjes wiegde, pas later stond ze de rest van de groep toe om de baby voorzichtig te aanschouwen. Het kind blijft ongeveer de eerste zes maanden van zijn leven in nauw contact met zijn moeder.

Mjukuu met haar baby. Beeld: London Zoo.

De vader is Kiburi, een gorilla die in november 2022 van Tenerife naar de London Zoo is verhuisd als onderdeel van een internationaal fokprogramma voor westelijke laaglandgorilla’s.

“Om te zeggen dat we blij zijn met deze aanwinst zou een understatement zijn”, zegt een van de gorillaverzorgers in een persbericht. “We hebben allemaal met een grijns van oor tot oor rondgelopen.”

Lees ook:

Ernstig bedreigd

Westelijke laaglandgorilla’s hebben de status ‘ernstig bedreigd’. Volgens het Wereld Natuur Fonds hebben stroperij en ziektes ervoor gezorgd dat het aantal westelijke laaglandgorilla’s in de afgelopen 20 tot 25 jaar met meer dan 60 procent is afgenomen. Zelfs als alle bedreigingen nu zouden verdwijnen, schatten wetenschappers dat de ondersoort 75 jaar nodig zal hebben om te herstellen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De wetenschappelijke naam van de westelijke laaglandgorilla is Gorilla gorilla gorilla.

Bronnen: London Zoo, WWF