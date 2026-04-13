Picture Perfect: gekaapte eitjes

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: geparasiteerde eitjes.

Dit zijn de eitjes van een schildwants. Toch zullen de insecten die eruit gaan kruipen geen schildwantsen zijn. Zoals je namelijk kunt zien, is uit één van de eitjes al een wesp tevoorschijn gekomen. Wat is hier gaande?

Een vrouwtje van de parasitaire wesp Trissolcus semistriatus heeft haar eitjes in die van de schildwants gelegd. Toen de wespenlarven uit hun eigen eitje kropen, begonnen zij zich te voeden met de inhoud van de wantseneitjes. Uiteindelijk zullen ze als volwassen insecten naar buiten treden. Ze zijn dan slechts 0,9 tot 1,3 millimeter lang.

Bij een van de veertien eitjes is dat dus al gebeurd. De wesp had geen haast en leek bijna te wachten op haar zusjes, waardoor de Duitse fotograaf Jacek Hensoldt alle tijd had om het tafereel vast te leggen. Dankzij de doorschijnende eierschalen kun je in de andere eitjes de ontwikkelende wespen zien. Als je goed kijkt, kun je zelfs de facetogen en antennes van sommige insecten zien.

Jacek Hensoldt | CUPOTY

Parasitaire wespen zoals Trissolcus semistriatus worden regelmatig ingezet in de landbouw. De wespen zijn namelijk erg effectief in het bestrijden van insecten, zoals wantsen, die gewassen aanvreten.

Bron: CUPOTY