Picture Perfect: 20.000 jaar oud gereedschap van walvisbotten

Het ziet er misschien niet meer zo stevig uit, maar ongeveer 20.000 jaar geleden werd dit walvisbot als krachtig wapen gebruikt. Dat maakt het minstens duizend jaar ouder dan eerdere vondsten van walvisbotgereedschap. Onderzoekers vonden deze scherpe punt samen met 83 andere botwerktuigen van verschillende walvissoorten op locaties rond de Golf van Biskaje – tussen Spanje en Frankrijk. Ze schreven erover in Nature Communications.

Kouder klimaat

In de tijd dat dit gereedschap werd gemaakt, was het een stuk kouder dan nu. Daardoor lag de zeespiegel toen zo’n 120 meter lager. Door de verandering in zeespiegel is er geen direct bewijs van menselijke bewoning aan de kust. Maar deze vondst laat nu zien dat mensen uit de oude steentijd de kust wel bezochten.

Sommige van de gevonden walvisbotpunten waren meer dan vijftien centimeter lang, wat een goede basis is voor een speer. Door dit formaat kregen ze waarschijnlijk vaak de voorkeur boven botten van andere (kleinere) diersoorten.

Gestrande walvissen

Toch vond er waarschijnlijk geen actieve walvisjacht plaats. De technieken van toen waren daar simpelweg niet geavanceerd genoeg voor. De onderzoekers vermoeden dat men profiteerde van gestrande walvissen, en zo het stevige materiaal verwerkte tot gereedschap.

Naast de informatie over het gereedschapsgebruik van de vroege mens, kwamen de onderzoekers ook meer te weten over de walvissen van toen. Na een chemische analyse van de botten bleek dat de walvissen iets andere voedingsgewoonten hadden dan tegenwoordig. Mogelijk aten ze wat vaker grotere prooien dan nu. Daarnaast blijkt uit deze vondst dat zo’n 20.000 jaar geleden in de Golf van Biskaje dezelfde walvissoorten rondzwommen als nu.

Beeld: Alexandre Lefebvre