Spinnen rennen net zo hard door als ze twee poten verliezen

Wanneer spinnen achterna worden gezeten door roofdieren, kunnen ze hun eigen beschadigde poten ‘amputeren’ om vervolgens gewoon op hetzelfde tempo door te rennen.

Veel geleedpotigen kunnen vrijwillig één of meerdere poten verliezen tijdens een aanvaring met een roofdier. Onderzoekers in Pennsylvania kwamen erachter dat de snelheid van Guatemalteekse tijgerstaarttarantula’s niet verandert als ze wat poten verliezen. Dit komt doordat ze hun renstrategie na het verlies gelijk kunnen veranderen.

Veelvoorkomende truc

Het vermogen om lichaamsdelen af te werpen heet autotomie. Spinnen in het bijzonder doen dit best vaak. In het wild mist hierdoor tot wel 40 procent een of meerdere poten. Als ze jong zijn, groeien hun poten wel weer helemaal terug, tijdens het vervellen. Tarantula’s groeien namelijk niet geleidelijk, maar ze kruipen uit hun oude huid en vormen steeds een nieuw, groter uitwendig skelet. Dit gebeurt meerdere keren tijdens de groei, totdat ze volwassen zijn.

Meteen weer op volle snelheid

Gemiddeld genomen renden de onderzochte tarantula’s met een snelheid van 0,38 meter per seconde (1,4 km/h). De snelste gingen zelfs 0,6 meter per seconde (2,2 km/h). Voor een beestje met een diagonale lengte van 12 centimeter is dat relatief snel. Als je dat omrekent naar een mens van 1,75, zou hij ongeveer 31,5 kilometer per uur moeten rennen.

Maar dat was met alle acht de poten. De onderzoekers vroegen zich af hoe snel de spinnen konden rennen als ze er twee zouden missen. Om de tarantula’s twee poten tegelijk af te laten werpen, verdoofden ze hen en lijmden vervolgens twee van de poten vast aan een stukje karton.

Wanneer ze wakker werden, porden de onderzoekers de tarantula’s zachtjes met een klein kwastje en ontdeden de spinnen zich gelijk van de vastgelijmde poten. Ze compenseerden zo snel voor het verlies van hun poten, dat er praktisch gezien geen verschil was te vinden met de eerdere gemeten snelheden.

Volgens onderzoeker Suzanne Kane blijven de tarantula’s zo snel rennen door een verandering in renstrategie. Ze bewegen hun overgebleven poten zo dat ze de ruimte opvullen die is ontstaan door de ontbrekende poten. Ook passen ze hun loopritme aan, waardoor ze stabieler zijn. Het bijzondere is dat de spinnen dit kunnen zonder ooit eerder poten te hebben verloren.

Handig voor robots?

De onderzoekers zeggen dat deze bevindingen een bron van informatie kunnen zijn voor het ontwerpen van robots met benen. Eerder onderzoek naar robots die hun stabiliteit kunnen behouden als ze een been missen, was ook geïnspireerd door geleedpotigen.

