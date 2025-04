Picture Perfect: goed verstopte eitjes

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een vis met z’n bek vol eitjes.

Vandaag serveren we een interessant beeld voor bij je paasontbijt. Er ligt nu waarschijnlijk een croissantje op tafel, misschien wat tulband en niet te vergeten: paaseieren. Die zijn er voor jou om op te eten, alleen bij deze geelkopkaakvis is het nou juist niét de bedoeling dat hij zijn eitjes doorslikt. Hij bewaart zijn kroost namelijk maar liefst acht tot tien dagen in zijn bek, voordat hij ze in de zee uitspuugt.

Enorme kaak

Deze eitjes kwamen er niet vanzelf. Daarvoor heeft dit mannetje flink zijn best gedaan om een vrouwtje te verleiden met een uitgebreide balts. Die bestaat uit een reeks ingewikkelde zwempatronen. En na een succesvolle paring is het mannetje, in tegenstelling tot veel andere diersoorten, degene die de eitjes moet beschermen.

Die bewaart hij dus in zijn bek, en dat past doordat hij een grote kaak heeft. Die kaak gebruikt hij trouwens niet alleen als ‘babykamer’, maar ook als wapen om zijn territorium te verdedigen. Bij een dreiging spreidt hij zijn kaak wijd open om te laten zien hoe groot en sterk hij is. Mocht een rivaal zich daar toch niet door laten afschrikken, gaan ze in gevecht. Ze duwen en trekken, een beetje zoals herten hun gewei gebruiken tijdens een confrontatie – maar dan dus met hun kaken.

Kaakvissen leven in het warme zeewater van het Caribisch gebied. Daar staan ze, naast de niet verwante clownvis, bekend als de clowns van het rif. Ze zijn namelijk speels en laten duikers schrikken als ze plotseling tevoorschijn komen uit hun schuilplaats – een holletje in de zeebodem dat ze zelf graven.

Bronnen: Beyondscuba

Beeld: Brook Peterson/Stocktrek Images/Getty Images