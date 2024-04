Picture Perfect: feestelijk broedsel

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de knalblauwe eieren van een zangvogel.

We hebben er even op moeten wachten, maar de lente is nu toch echt aan de gang. Bomen krijgen nieuw blad, bloembollen staan in bloei en vogels leggen eieren. De in Noord-Amerika levende roodborstlijster doet daar vrolijk aan mee; van april tot juli legt de vogelsoort twee tot drie broedsels. In een saai bruin nestje liggen dan opeens felgekleurde eieren die variëren van hemels- tot groenblauw. Die kleur wordt veroorzaakt door het groene stofje biliverdine dat op de eierschaal wordt afgezet wanneer de eieren worden gelegd.

De roodborstlijster is de Noord-Amerikaanse equivalent van de Europese merel. Door zijn rode borst dachten de eerste immigranten uit Europa aan een roodborstje (robin in het Engels geheten), waardoor de soort de naam American Robin kreeg.

Wetenschappers zijn er nog niet helemaal over uit waarom de eieren van de roodborstlijster zo felgekleurd zijn; het is bijna alsof de moeder wíl dat roofdieren ze ontdekken. Een theorie is dat de blauwe kleur de eitjes beschermt tegen uv-straling in zonlicht. Tegelijkertijd zou die donkerdere kleur er ook voor zorgen dat het ei meer licht absorbeert en dus sneller opwarmt.

Het is maar goed dat de roodborstlijster niet in Nederland haar eieren legt, want je zou ze zo verwarren met een lekker chocolade ei…

Beeld: Lavin Photography/Getty Images