Picture Perfect: het noorderlicht boven de wolken

Tim Tomassen

15 december 2025 07:00

Noorderlicht boven de wolken

© Ralf Rohner | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het noorderlicht boven de wolken.

Het was voor veel mensen een kinderdroom: piloot worden. Maar het werk is niet altijd zo spannend als het lijkt, weet Ralf Rohner. Vooral tijdens lange nachtvluchten worden je geduld en doorzettingsvermogen op de proef gesteld. “Opgesloten in een smalle stoel, omringd door instrumenten die nooit lijken te veranderen, staar je in een grenzeloze duisternis”, aldus Rohner.

De eentonigheid kan eindeloos lijken, maar soms word je getrakteerd op iets buitengewoons. Terwijl Rohner laatst op bijna 11 kilometer hoogte boven de Canadese Hudsonbaai vloog, had hij het perfecte uitzicht op de dansende kleuren van het noorderlicht.

Hij maakte er een foto van en stuurde die in voor de Northern Lights Photographer of the Year-wedstrijd van reis- en fotografieblog Capture the Atlas. De jury bestempelde de plaat als een van de 25 beste inzendingen. Meer winnaars zien? Vorige week deelden we al onze tien favorieten.

