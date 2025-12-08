Tien prijswinnende foto’s van het noorderlicht

Deze foto’s van het noorder- en zuiderlicht vielen in de prijzen. Dit zijn onze tien favoriete winnaars van de Northern Lights Photographer of the Year-wedstrijd.

Voor het achtste jaar op rij publiceert reis- en fotografieblog Capture the Atlas een lijst met de beste foto’s van het poollicht. De 25 winnaars van de Northern Lights Photographer of the Year-wedstrijd worden altijd in december bekendgemaakt – tijdens het noorderlichtseizoen. Maar ook foto’s van het zuiderlicht mogen meedoen.

De foto boven dit artikel is gemaakt door fotograaf Tori Harp in het nationaal park Aoraki/Mount Cook in Nieuw-Zeeland. Tijdens het verkennen van de gletsjers in de hoge bergen van het park ontdekte ze deze ijsgrot. Ze wilde graag een nachtfoto maken vanuit de grot, terwijl een vriend voor de opening abseilde. Dat ze daarbij ook het zuiderlicht vastlegde, was puur toeval. Maar Harp is erg tevreden met het resultaat. “Ik vind het prachtig hoe de roze tinten van het zuiderlicht contrasteren met de ijzige kleuren van de grot. Deze droomfoto is uiteindelijk nog mooier geworden dan ik me oorspronkelijk had voorgesteld.”

Hieronder kun je nog negen van onze favoriete winnaars bewonderen.

‘A Cathedral of Green Light Rising Over Skógafoss’

© Victor Lima | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Gefotografeerd bij de 60 meter hoge en 25 meter brede Skógafoss-waterval in IJsland.

‘Arctic Rain’

© Vincent Beudez | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Vincent Beudez fotografeerde deze kleurenexplosie in de buurt van de Noorse stad Tromsø.

‘Auroral Cinnamon Roll’

© Marc Rassel | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Marc Rassel legde het noorderlicht vast in de buurt van de stad Fairbanks in Alaska.

‘Auroral Reflections’

© Travis D. Amick | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Deze spectaculaire lichtshow werd gefotografeerd nabij de plaats Ketchum in de Amerikaanse staat Idaho.

‘Frozen Silence Beneath the Lights’

© Nikki Born | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Deze sprookjesachtige plaat maakte Nikki Born in het Nationaal park Riisitunturi in Lapland.

‘Gibson Steps Aurora’

© Jeff Cullen | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Jeff Cullen schoot deze sfeervolle foto vanaf de Great Ocean Road in het zuiden van Australië.

‘Veni, Vidi, Vici’

© Marina Prol | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Terwijl het -18 graden Celsius was, legde Marina Prol haarscherp vast hoe het noorderlicht de nachtelijke hemel boven Lapland verlichtte.

‘Corona Blast Aurora Geomagnetic Storm’

© Roi Levi | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Roi Levi schoot deze prachtplaat bij de 463 meter hoge Kirkjufell-heuvel in IJsland.

‘The Northern Crown’

© Mari Jääskeläinen | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Dit meer nabij het Finse dorp Pyhäjärvi was de perfecte locatie voor Mari Jääskeläinen om het dansende noorderlicht treffend vast te leggen.

Alle andere winnaars zien? Dat kan op de website van Capture the Atlas.

