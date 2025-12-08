Word Abonnee

Tien prijswinnende foto’s van het noorderlicht

Tim Tomassen

08 december 2025 12:00

Foto vanuit een ijsgrot, waar iemand voor de opening abseilt en het zuiderlicht op de achtergrond

© Tori Harp | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Deze foto’s van het noorder- en zuiderlicht vielen in de prijzen. Dit zijn onze tien favoriete winnaars van de Northern Lights Photographer of the Year-wedstrijd.

Voor het achtste jaar op rij publiceert reis- en fotografieblog Capture the Atlas een lijst met de beste foto’s van het poollicht. De 25 winnaars van de Northern Lights Photographer of the Year-wedstrijd worden altijd in december bekendgemaakt – tijdens het noorderlichtseizoen. Maar ook foto’s van het zuiderlicht mogen meedoen.

De foto boven dit artikel is gemaakt door fotograaf Tori Harp in het nationaal park Aoraki/Mount Cook in Nieuw-Zeeland. Tijdens het verkennen van de gletsjers in de hoge bergen van het park ontdekte ze deze ijsgrot. Ze wilde graag een nachtfoto maken vanuit de grot, terwijl een vriend voor de opening abseilde. Dat ze daarbij ook het zuiderlicht vastlegde, was puur toeval. Maar Harp is erg tevreden met het resultaat. “Ik vind het prachtig hoe de roze tinten van het zuiderlicht contrasteren met de ijzige kleuren van de grot. Deze droomfoto is uiteindelijk nog mooier geworden dan ik me oorspronkelijk had voorgesteld.”

Hieronder kun je nog negen van onze favoriete winnaars bewonderen.

‘A Cathedral of Green Light Rising Over Skógafoss’

Groen noorderlicht boven waterval
© Victor Lima | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Gefotografeerd bij de 60 meter hoge en 25 meter brede Skógafoss-waterval in IJsland.

‘Arctic Rain’

Het poollicht lijkt een soort kleurenexplosie boven een meer
© Vincent Beudez | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Vincent Beudez fotografeerde deze kleurenexplosie in de buurt van de Noorse stad Tromsø.

‘Auroral Cinnamon Roll’

Groen noorderlicht dat een beetje de swirls van een kaneelbroodje heeft
© Marc Rassel | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Marc Rassel legde het noorderlicht vast in de buurt van de stad Fairbanks in Alaska.

‘Auroral Reflections’

Kleurrijk noorderlicht boven meer
© Travis D. Amick | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Deze spectaculaire lichtshow werd gefotografeerd nabij de plaats Ketchum in de Amerikaanse staat Idaho.

‘Frozen Silence Beneath the Lights’

Groen noorderlicht boven besneeuwde bomen
© Nikki Born | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Deze sprookjesachtige plaat maakte Nikki Born in het Nationaal park Riisitunturi in Lapland.

‘Gibson Steps Aurora’

Rood/roze en geel zuiderlicht boven oceaan waar grote rotsen uitsteken
© Jeff Cullen | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Jeff Cullen schoot deze sfeervolle foto vanaf de Great Ocean Road in het zuiden van Australië.

‘Veni, Vidi, Vici’

Felgroen noorderlicht boven een sneeuwlandschap
© Marina Prol | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Terwijl het -18 graden Celsius was, legde Marina Prol haarscherp vast hoe het noorderlicht de nachtelijke hemel boven Lapland verlichtte.

‘Corona Blast Aurora Geomagnetic Storm’

Kleurrijk noorderlicht boven puntige heuvel en meer
© Roi Levi | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Roi Levi schoot deze prachtplaat bij de 463 meter hoge Kirkjufell-heuvel in IJsland.

‘The Northern Crown’

Groen noorderlicht boven een bevroren meer en bomen
© Mari Jääskeläinen | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Dit meer nabij het Finse dorp Pyhäjärvi was de perfecte locatie voor Mari Jääskeläinen om het dansende noorderlicht treffend vast te leggen.

Alle andere winnaars zien? Dat kan op de website van Capture the Atlas.

Lees ook:

Cover van KIJK 1-2026

Duik in de wereld van wetenschap, technologie en ruimtevaart met KIJK! Ontdek de meest fascinerende achtergronden, baanbrekende ontwikkelingen en de spannendste verhalen uit de ruimte.

Wil jij niets missen én profiteren van een scherpe aanbieding? Word nu lid van KIJK en lees meer voor minder!

Ga naar de aanbieding!

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."