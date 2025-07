Picture Perfect: in een oogwenk

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een secretarisvogel heeft beet.

Slechts milliseconden. Zo kort had fotograaf Peter Hudson – een van de winnaars van de Royal Society Publishing Photography Competition – de tijd om deze vliegensvlugge actie van een secretarisvogel vast te leggen. Terwijl het dier een treksprinkhaan vangt, sluit het zijn nictiterende membranen: extra oogleden die razendsnel over de ogen schuiven om ze te beschermen tegen stof, vuil of de spartelende pootjes van zijn prooi.

De secretarisvogel staat overigens weleens voor hetere vuren dan het vangen van een sprinkhaan; het dier jaagt ook op giftige slangen. Waarschijnlijk komt zijn naam dan ook van het Arabische saqr-et-tair, wat ‘jachtvogel’ betekent.

