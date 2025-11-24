Picture Perfect: een indringer in ons zonnestelsel

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een indringer in ons zonnestelsel.

Begin juli ontdekten astronomen een object in ons zonnestelsel dat hier niet thuis hoort. Het zweeft normaliter eenzaam door de interstellaire ruimte (de ruimte tussen de sterrenstelsels), maar brengt nu tijdelijk een bezoekje aan ons zonnestelsel. Het is pas de derde keer dat wetenschappers zo’n indringer zien.

Lees ook:

Wetenschappelijk interessant

Dit soort interstellaire kometen kunnen ons veel leren over de omstandigheden in andere sterrenstelsels. Deze ruimteobjecten zijn namelijk ooit geboren in een ander stelsel en waarschijnlijk door de zwaartekracht van een groot hemellichaam eruit geslingerd. Wetenschappers willen daarom bijvoorbeeld kijken hoe 3I/ATLAS, zoals de indringer is genoemd, verschilt van de kometen die zijn gevormd in ons eigen zonnestelsel.

Maar begin 2026 verlaat de interstellaire komeet ons zonnestelsel alweer. Er is dus weinig tijd om hem te bestuderen. Wetenschappers richten nu daarom zoveel mogelijk telescopen en ruimtevaartuigen op 3I/ATLAS. En dat werpt zijn vruchten af: de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA presenteerde vorige week maar liefst acht nieuwe beelden.

Nieuwe beelden

De foto die het dichtstbij is gemaakt, komt van een ruimtesonde die rond Mars draait: de Mars Reconnaissance Orbiter. Die legde vast hoe de komeet op 19 miljoen kilometer langs de rode planeet schoot. De ruimtesonde MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) draait ook rond Mars en schoot beelden in uv-licht, waardoor wetenschappers de bouwstenen van de komeet kunnen bestuderen. De Marsrover Perseverance ving vanaf het oppervlak van de planeet ook een vage glimp op van 3I/ATLAS.

3I/ATLAS, gefotografeerd door de Mars Reconnaissance Orbiter, op ‘slechts’ 19 miljoen kilometer afstand. Beeld: NASA.

De interstellaire komeet in beeld gebracht door MAVEN, een ruimtesonde die ‘kijkt’ naar uv-licht. Beeld: NASA.

Op de foto van de Marsrover Perseverance is de indringer slechts een vage glimp. Beeld: NASA.

Drie ruimtevaartuigen die hun blik normaliter op de zon hebben gericht, draaiden ook even bij om 3I/ATLAS te zien. Daarnaast slaagden de ruimtevaartuigen Psyche en Lucy, die allebei op weg zijn om asteroïden te bestuderen, erin om kiekjes te schieten van de komeet. De beelden van Psyche helpen om de route van de komeet beter in kaart te brengen. Lucy’s observaties geven meer informatie over de gaswolk rond de komeet en de gasstaart erachter.

3I/ATLAS zoals gezien door STEREO, een satellietenduo dat rond de aarde draait en normaliter de zon observeert. Beeld: NASA.

De PUNCH-satellieten observeren meestal de zon, maar draaiden hun neuzen in september en oktober even richting de komeet. Beeld: NASA.

Geen ruimteschip

Rond vrijdag 19 december komt 3I/ATLAS op zijn dichtste punt bij de aarde. Maar hij vormt geen gevaar. Hij houdt zo’n 274 miljoen kilometer afstand, wat bijna twee keer de afstand tussen de aarde en de zon is. Toch zullen veel grondtelescopen dan klaarstaan om de komeet in beeld te krijgen.

De beelden van ruimtevaartuig Psyche helpen om de route van 3I/ATLAS beter in kaart te brengen. Beeld: NASA.

De observaties van ruimtevaartuig Lucy geven meer informatie over de gaswolk rond de komeet en de gasstaart erachter. Beeld: NASA

Een interstellaire indringer klinkt spannend. Online gaan er dan ook geruchten rond dat 3I/ATLAS mogelijk een buitenaards ruimteschip is. Maar dat is het zeker niet, meldde de NASA tijdens een presentatie van de nieuwe beelden. “Het ziet eruit als een komeet, het gedraagt zich als een komeet, alles wijst erop dat het een komeet is.”

Bron: NASA