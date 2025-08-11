De indringer in ons zonnestelsel is de snelste interstellaire komeet die we ooit gezien hebben

Beelden van de Hubble-ruimtetelescoop onthullen nieuwe details over de interstellaire komeet die momenteel ons zonnestelsel bezoekt.

Begin deze zomer ontdekten astronomen dat er een indringer door ons zonnestelsel raast. Komeet 3I/ATLAS is afkomstig uit een ander planetenstelsel, maar beweegt waarschijnlijk al miljarden jaren eenzaam door de interstellaire ruimte. Het is pas de derde keer dat wetenschappers zo’n indringer spotten.

Een team van de NASA heeft de Hubble-ruimtetelescoop gebruikt om de scherpste foto tot nu toe van de komeet te maken. En daarmee kunnen ze een iets betere schatting maken van het formaat en de snelheid van 3I/ATLAS.

Snelste

Volgens de astronomen bestaat de komeet vooral uit ijs en heeft hij een minimale diameter van 320 meter en een maximale diameter van 5,6 kilometer. Hoewel de nieuwe schattingen minder uiteenlopen dan schattingen die waren gebaseerd op beelden van grondtelescopen, zit er nog steeds veel verschil in de minimale en maximale grootte. Zelfs Hubble kan namelijk niet de kern van de komeet direct observeren. De komende tijd gaat NASA daarom nog meer telescopen op de ijsrots richten, waaronder de James Webb-ruimtetelscoop.

Volgens de astronomen raast 3I/ATLAS met zo’n 209.000 kilometer per uur door ons zonnestelsel; de hoogste snelheid die ooit voor een interstellaire bezoeker is gemeten. Deze sprint bewijst dat de komeet al miljarden jaren door de interstellaire ruimte reist. Iedere keer als de komeet dicht langs een ster beweegt, geeft de zwaartekracht daarvan hem een extra zetje. Hoe langer 3I/ATLAS door de ruimte reisde, hoe meer snelheid hij zo verzamelde.

Waar de komeet oorspronkelijk vandaan komt, is niet bekend. “Het is alsof je een kogel uit een geweer voor slechts een duizendste van een seconde ziet. Je kunt dat onmogelijk met enige nauwkeurigheid terugprojecteren om te achterhalen waar hij zijn baan begon”, zegt David Jewitt, hoofd van het Hubble-team, in een persbericht.

De baan van 3I/ATLAS door ons zonnestelsel. Beeld: CSS, D. Rankin / CC BY-SA 4.0 / Olivia Willis.

Overleeft de komeet het?

Eind oktober bereikt de interstellaire indringer de kleinste afstand tot de zon, net binnen de baan van Mars. Maar in september komt hij al te dicht bij de zon om hem nog vanaf de aarde waar te nemen. In december verschijnt hij weer aan de andere kant van de zon.

Begin 2026 verlaat de komeet ons zonnestelsel weer. Tenminste, als hij de ontmoeting met onze zon overleeft; volgens de NASA bestaat er een kans dat de ijzige rots door de hitte van de zon uit elkaar valt. 3I/ATLAS vormt overigens geen enkel risico voor de aarde.

Mocht de komeet er zonder kleerscheuren uitkomen, dan zal hij nóg sneller door de interstellaire ruimte gaan reizen dankzij een nieuwe zwaartekrachtslinger, deze keer van onze zon.

Bron: NASA