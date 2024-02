Picture Perfect: James Bond-eiland

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het wereldberoemde James Bond-eiland.

Voor de westkust van Thailand, in de Baai van Phang Nga, ligt een bijzonder eiland. Het is zo’n 20 meter hoog, maar heeft op zeeniveau een doorsnede van slechts 4 meter. De bovenkant is met 8 meter iets breder. Ko Tapu (spijkereiland) was te zien in de James Bond-film The Man with the Golden Gun uit 1974. Sindsdien is het een populaire toeristische attractie en wordt het ook wel het James Bond-eiland genoemd.

Khao Phing Kan is een iets groter eilandenpaar dat op 40 meter afstand van Ko Tapu ligt – op de openingsfoto rechts. Ook hier zijn scènes opgenomen, waardoor het net als Ko Tapu de bijnaam James Bond-eiland heeft.

Hoe dit eiland is gevormd? Volgens volksverhalen was er eens een visser die altijd veel succes had met zijn vangsten. Maar op een dag ving hij opeens geen enkele vis meer. Wel zat telkens dezelfde spijker in zijn net. Uit frustratie sneed hij uiteindelijk de spijker met zijn zwaard doormidden. De spijkerhelften vlogen daarbij weg en belandden in de zee, zo zou Ko Tapu zijn gevormd.

Beeld: Diego Delso, CC-BY-SA.

Geologische verklaring

Maar er is ook een geologische verklaring. De Baai van Phang Nga was tijdens het geologische tijdperk Perm (299 tot 252 miljoen jaar geleden) waarschijnlijk een koraalrif. Koraalriffen spelen een belangrijke rol in de vorming van kalksteen, waaruit Ko Tapu bestaat.

Doordat de aardplaten in het gebied verschoven, ontstonden er veel scheuren en barsten in dat kalksteen. Over miljoenen jaren zijn die verder uitgesleten door water en wind. Tijdens het Laat-Perm werd de zee ook iets zuurder doordat het water meer CO 2 opnam. Het kalksteen loste daardoor langzaam op. Uiteindelijk bleven er in de baai tientallen eilanden over met steile kusten en vreemde vormen, waaronder het James Bond-eiland.

Bekijk hieronder een scène uit The Man with the Golden Gun die is opgenomen op Khao Phing Kan. In de achtergrond kun je Ko Tapu zien.



Openingsbeeld: Diego Delso, CC-BY-SA