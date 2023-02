Picture Perfect: Sesamstraatsteen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Moeder Natuur is blijkbaar fan van Sesamstraat.

Het is voor een edelstenenfanaat iedere keer weer een verrassing: wat zit er in deze geode? Toen de Californische verzamelaar Mike Bowers de steen openbrak die hij had gekocht van iemand in Soledade – een hotspot voor edelstenen in het zuiden van Brazilië – had hij dit in ieder geval niet verwacht. De agaat lijkt precies op Koekiemonster uit Sesamstraat.

Agaten zijn een vorm van kwarts (de kristalvorm van siliciumdioxide) en kunnen doorzichtig of opaak zijn. De stenen kunnen zich ontwikkelen in holtes in vulkanisch gesteente die door gasbellen in hete lava worden gevormd. Na verloop van tijd, als de lava afkoelt, sijpelt er water met siliciumdioxide door de holtes. Verdampt dat water, dan blijft het siliciumdioxide achter op de wanden van de holtes, waardoor kleurrijke kristallagen ontstaan. De kleuren worden veroorzaakt door chemische onzuiverheden in het siliciumdioxide en door de afstand tussen de kristallen.

Er zijn verschillende typen agaten, maar een steen die op een figuur uit Sesamstraat lijkt, is nog nooit eerder ontdekt. Bowers plaatste de foto op social media en die werd in korte tijd heel wat keren gedeeld. De bijzondere geode is ook niet aan de aandacht van Koekiemonster zelf ontsnapt. Sterker nog, hij tweette erover.

Me no geologist, but me think dat rock look a lot like me… https://t.co/444KeOrAbi — Cookie Monster (@MeCookieMonster) January 25, 2021

Bron: Live Science

Beeld: Mike Bowers