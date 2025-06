Picture Perfect: kusje van de aarde?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een mysterieuze heuvel in Soedan.

Met lipliner en al is dit stuk land in de Soedanese staat West-Darfoer wel erg sexy. Deze foto is genomen in 2012 door een Google Earth-satelliet. Maar de mond is gesloten, en zwijgt over hoe deze intrigerende vorm is ontstaan. Toch hebben wetenschappers een theorie over hoe deze lippen tot stand zijn gekomen.

Lees ook:

Erosie

De heuvel, die ongeveer negenhonderd meter lang en driehonderdvijftig meter breed is, ligt in het westen van Soedan, dicht bij de grens met Tsjaad. Op de foto uit 2012 is te zien dat de omliggende grond uitgedroogd is en dat de hellingen van de heuvel een roze tint hebben. Het midden ligt hoger dan de rest – integendeel met echte lippen – en daardoor ontstaat samen met de omringende bomen en de kleur van de rotsen de illusie van een mond.

Zowel de hoogte als de ouderdom van de heuvel zijn onbekend. Het lijkt erop dat er een smal gesteente door de bergkam loopt dat langzamer erodeert dan het omringende gesteente – en dus uitsteekt. Dat sterkere midden is ofwel door vulkanische activiteit, of door verschil in gesteente door mineralen gevormd. Voor bevestiging van een theorie is een observatie van dichtbij nodig. Maar onderzoek ter plaatse is lastig, omdat het gebied afgelegen en moeilijk toegankelijk is.

Groene lippenstift

Wel is er dit jaar weer een foto gemaakt van het stukje land (zie hieronder). Het lijkt nu alsof de lippen groene lippenstift hebben gekregen, alleen is het nog niet heel dekkende make-up. Wie weet zijn de lippen over dertien jaar helemaal groen met bomen, of zijn ze zo dichtbegroeid dat ze niet meer zichtbaar zijn.

Bronnen: LiveScience

Beeld: Google