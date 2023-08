KIJK op de wereld: blauwe bergen

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: prachtige blauwe bergen.

Een kijkje achter de schermen van deze rubriek. We vinden in Google Earth satellietopnames van prachtige blauwe bergen in het zuiden van Libië; als gigantische edelstenen liggen ze in de onmetelijke woestijn. Maar wat maakt ze zo blauw?

In zulke gevallen wenden we ons tot onze ‘huisgeoloog’ Marlies ter Voorde. Die gaat in haar lunchpauze op zoek naar het antwoord, maar kan dat zo gauw niet vinden. ’s Avonds heeft Marlies het erover met haar man, in haar woorden “een échte geoloog, in plaats van een theoretisch geofysicus zoals ik”.

Twijfels

Manlief denkt dat het indampingsgesteente uit het Krijt kan zijn. Via dat woord komen we uit bij evaporite (Engels voor indampingsgesteente), en dat leidt na wat spitwerk tot het onderzoeksrapport BP and Oasis impact structures, Libya: Remote sensing and field studies, geschreven door een team bestaande uit Christian Koeberl, Wolf Uwe Reimold en Jeff Plescia.

Daarin lezen we dat andere onderzoekers in de jaren tachtig dachten dat de bergen clastic plugs zijn, maar dat Koeberl en de zijnen daar ernstig aan twijfelen. Zij houden het op erosional remnants of complex fold structures. Kortom, wat je hier ziet, zijn prachtige blauwe bergen in Libië.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth