Picture Perfect: mummie met haar

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een mummie met een goede coupe.

In het centrum van Lima, de hoofdstad van Peru, ligt Huaca Pucllana, een eeuwenoude tempel. Archeologen die daar aan het werk waren, deden een verrassende ontdekking. In een ceremonieel graf, naast een aantal keramieken voorwerpen, vonden ze een 1000 jaar oude mummie met een goed behaard hoofd.

Lees ook:

Veel mummies in Lima

“Dit is een volwassen persoon in een zittende positie met gebogen benen”, zei een van de archeologen Mirella Ganoza tegen persbureau Reuters. Ze voegde daaraan toe dat niet alleen de bruine haren van de mummie goed bewaard zijn gebleven, ook de kaak was bijna helemaal intact. Ze kon nog niet zeggen wat het geslacht van de mummie is.

Waarom het haar van deze mummie zo goed bewaard is gebleven, is nog niet bekend. Het is mogelijk dat het droge klimaat in Peru de groei van bacteriën en schimmels – die haar afbreken – hebben beperkt.

Huaca Pucllana werd rond 500 na Christus gebouwd en ligt tegenwoordig in het hart van het Miraflores-district. Het Ychsma-volk, dat toen in het gebied leefde, bouwde meerdere piramides en domineerde de centrale kust van Peru tot de opkomst van het Incarijk rond 1438.

In Lima zijn veel oude ruïnes te vinden waardoor er regelmatig mummies worden gevonden. In maart trof de politie een man aan die een 600 tot 800 jaar oude mummie rondsleepte in een koeltas. Een maand later werd er een ongeveer 1000 jaar oude mummie gevonden waarvan het haar en de huid nog deels intact waren. Vervolgens werd in juni een ongeveer 3000 jaar oude mummie gevonden onder een afvalberg waar vroeger een tempel stond.

Beeld: Cris Bouroncle/AFP via Getty Images

Bronnen: Reuters, Popular Mechanics