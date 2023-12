Picture Perfect: noorderlicht tijdens zonsondergang

© Alex Wides | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de beste poollichtfoto’s van 2023.

Voor het zesde jaar op rij publiceert Capture the Atlas, een website over reisfotografie, een lijst met de beste foto’s van het poollicht. De 25 winnaars van de Northern Lights Photographer of the Year worden altijd in december bekendgemaakt – tijdens het noorderlichtseizoen.

Zonnemaximum

Dit jaar zijn de foto’s extra spectaculair. We komen namelijk dichter bij een zonnemaximum, het moment waarop de zon de meeste activiteit vertoont tijdens de 11-jarige zonnecyclus. Hierdoor komen er extra (sterke) zonnewinden richting de aarde waardoor het het noorderlicht feller is en ook op lagere breedtegraden te zien is (en het zuiderlicht op hogere breedtegraden). Voor het eerst zitten er tussen de 25 winnaars bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn in Wales, Duitsland en Death Valley National Park.

De foto boven dit artikel is gemaakt door de Italiaanse fotograaf Alex Wides op het eiland Senja in Noorwegen. Wides ving in zijn 300 graden panoramafoto niet alleen het krachtigste noorderlicht van dit jaar, maar ook een prachtige zonsondergang.

‘De lucht ontplofte’

De Háifoss-waterval in IJsland (de foto hieronder) is van zichzelf al erg fotogeniek, maar met een intense lichtshow erboven ontstaan er wel heel spectaculaire plaatjes. De Spaanse fotograaf Luis Cajete wilde graag op deze locatie het noorderlicht fotograferen, maar volgens de voorspellingen zou er die dag geen significante zonneactiviteit zijn. Toch bleef hij ’s avonds bij de waterval wachten. En dat was het waard, want – in de woorden van Cajete – “de lucht ontplofte”.

© Luis Cajete | Northern Lights Photographer of the Year | Capture the Atlas

