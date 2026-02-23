Picture Perfect: regenboogboom

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een regenboogboom.

Nee dit is geen AI-slop. Dit is de regenboog eucalyptus (Eucalyptus deglupta) en zijn stam ziet er daadwerkelijk zo kleurrijk uit (hoewel over deze foto ongetwijfeld een filter is gegooid om de kleuren te versterken). Regenboog eucalyptussen groeien van nature in de regenwouden van Indonesië, de Filipijnen en Papoea-Nieuw-Guinea en kunnen ruim 70 meter hoog worden.

De regenboog eucalyptus werpt regelmatig zijn schors af, net zoals de meeste andere bomen. Schors is namelijk dood weefsel en kan niet meegroeien als de stam van een boom verdikt, en het is ook niet elastisch. De regenboog eucalyptus laat niet alles in een keer los, maar doet dat in stroken.

Wit papier

Elke strook die van de stam afvalt, onthult de onderliggende laag die veel chlorofyl bevat, een pigment dat fotosynthese mogelijk maakt en felgroen is. Terwijl de boom een nieuwe schors vormt, wordt dat chlorofyl minder zichtbaar en verschijnen er tannines, bittere stoffen die planten beschermen tegen herbivoren, insecten en schimmels. Tijdens dit proces gaat de kleur van groen naar blauw en paars, en uiteindelijk oranje en bruin. Vervolgens kan de cyclus opnieuw beginnen. Doordat de schorsstroken niet allemaal tegelijk van de boom afvallen, bevindt ieder deel van de stam zich in een ander deel van deze cyclus en heeft dus een andere kleur.

Regenboog eucalyptus wordt vaak gekapt voor de productie van houtpulp, waaruit papier wordt gemaakt. Hoewel de boomstam kleurrijk is, is dat papier gewoon wit.

Beeld: photography by p. lubas/Getty Images.

Bronnen: Science Friday, IFL Science