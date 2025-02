Picture Perfect: schimmelige springstaart

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een schimmelig springstaartje.

In onze stadsnatuur speelt zich veel meer af dan we meekrijgen. Zo ook het tafereel op deze inzending voor de Close-up Photographer of the Year-competitie, met een parasitaire schimmel en zijn piepkleine gastheer.

Parasiet

Op de foto zien we Dicyrtomina ornata, een springstaart van ongeveer anderhalve millimeter groot. Dit piepkleine, ongevleugelde insect komt vooral voor in vochtige omgevingen zoals bos- en parkbodems. Ondanks hun kleine formaat spelen springstaarten een belangrijke rol in ecosystemen: ze helpen bij de afbraak van organisch materiaal en zorgen zo voor een gezonde bodem.

Normaal gesproken zijn springstaarten niet zo harig. Dit exemplaar heeft zijn bijzondere uiterlijk te wijten aan Pandora batallata, een parasitaire schimmelsoort die insecten infecteert. Vaak gebeurt dit nadat een springstaart de schimmel via zijn eten binnenkrijgt. P. batallata dringt vervolgens via de buik de rest van het lichaam binnen en produceert daar sporen, die als een soort haren naar buiten groeien.

De relatie tussen de twee organismen is helaas allesbehalve symbiotisch. De schimmel vreet van binnenuit langzaam aan het lichaam van het springstraatje, met de dood als gevolg.

Winnaar in de dop

De 17-jarige fotograaf Alexis Tinker-Tsavalas vond dit tafereel in een park in Berlijn, na het omrollen van een boomstam. Op zijn buik in het bos, met zijn camera rustend op zijn rugzak, heeft hij het beestje vervolgens vastgelegd. Om de springstaart haarscherp in beeld te krijgen, heeft Tinker-Tsavalas deze plaat samengesteld uit maar liefst 183 verschillende foto’s.

Zijn geduld en precisie leverde hem de derde plaats op in de categorie Young van de Close-up Photographer of the Year-competitie. Voor deze fotowedstrijd zijn ruim elfduizend foto’s ingezonden. De elf favorieten van de jury kun je hier bewonderen, en de prachtplaten van de overige finalisten zijn te vinden op deze website.

Bronnen: Close-up Photographer of the Year, Fungi attacking springtails