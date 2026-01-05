Word Abonnee

Picture Perfect: vulkanische ijstoren

Tim Tomassen

05 januari 2026 07:00

Een ijstoren op Mount Erebus.

Een ijstoren op Mount Erebus. Beeld: Alasdair Turner, GOLF 4-3-9 Antarctica Expedition 2012.

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een vulkanische ijstoren.

Op Antarctica tref je soms van dit soort gigantische ijstorens aan. Sommige zijn wel 15 meter hoog. De torens ontstaan in vulkanische gebieden. Vooral de zuidelijkste actieve vulkaan ter wereld, de 3792 meter hoge Mount Erebus, staat bekend om zijn grote en vele ijstorens.

In vulkanische gebieden stijgen er vaak hete gassen op vanuit ondergrondse magmareservoirs. Ze ontsnappen naar het bovengrondse via openingen in de aardkorst, zogeheten fumarolen. De gassen bestaan voornamelijk uit waterdamp en koolstofdioxide, maar bevatten vaak ook zwavelhoudende verbindingen. Doordat het zo extreem koud is op Antarctica, condenseert én bevriest de ontsnapte waterdamp razendsnel. Het ijs dat zo ontstaat, vormt geleidelijk aan een hoge toren rond de fumarole.

Doordat er nog steeds hete gassen ontsnappen, smelt het ijs binnenin de torens, waardoor ze hol zijn. Ze worden daarom ook wel ijsschorstenen genoemd. Rond Antarctica’s vulkanen zijn daarnaast ook veel ijsgrotten te vinden. Die ontstaan eveneens door fumarolen, maar dan bereiken de hete gassen het oppervlak (nog) niet.

Lees ook:

Bron: Volcanic Degassing

Cover van KIJK 1-2026

Duik in de wereld van wetenschap, technologie en ruimtevaart met KIJK! Ontdek de meest fascinerende achtergronden, baanbrekende ontwikkelingen en de spannendste verhalen uit de ruimte.

Wil jij niets missen én profiteren van een scherpe aanbieding? Word nu lid van KIJK en lees meer voor minder!

Ga naar de aanbieding!

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."