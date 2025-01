Picture Perfect: prijswinnende vleermuisvis

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de vleermuisvis.

Tussen de kleurrijke koralen in de Grote Oceaan zwemt een vis die zijn naam dubbel en dwars heeft verdiend: een jonge vleermuisvis. Met zijn donkere, brede vinnen en sierlijke verschijning leende hij zich perfect voor de Ocean Art 2024-fotowedstrijd, waardoor de fotograaf die hem vastlegde in de prijzen viel.

Mimicry

Terwijl de volwassen vleermuisvis zich aan diepe, koudere wateren waagt, verblijft deze jonge variant het liefst tussen de koraalriffen langs de Australische of Indonesische kust. Naast deze veilige schuilplaats maakt de soort echter gebruik van een veel betere vorm van bescherming: de vleermuisvis is een meester in mimicry.

Dit is een trucje van dieren of planten waarbij ze lijken op een ander, veel gevaarlijker organisme, om zo roofdieren af te schrikken. De jonge vleermuisvis lijkt sprekend op de giftige Pseudoceros-platworm, met een vergelijkbare vorm, grootte en kleurenpalet. Dit biedt de vissoort een belangrijk voordeel in zijn jonge jaren.



Naarmate de vleermuisvis volwassen wordt, verliest hij zijn gelijkenis met de worm. Zijn vinnen worden kleiner, effen pikzwarte schubben maken plaats voor een zwartgrijs gestreept lichaam, en het felle oranje randje verandert in een gele omtrek.

Ook wordt de vis een stuk groter. Dit doet hij onder andere door het eten van grote hoeveelheden zeewier. Zo maakt de vissoort zichzelf flink nuttig, want overtollig zeewier heeft een negatieve impact op koraalriffen. Het neemt zonlicht weg, dat het koraal hard nodig heeft om te groeien, en maakt het moeilijker voor verschillende mariene dieren om te navigeren door de oceaan.

Een groep volwassen vleermuisvissen. Beeld: The Cosmonaut/Wikimedia Commons.

Eerste plaats

Fotograaf Adam Martin fotografeerde deze jonge vleermuisvis in de buurt van Bali in Indonesië. Met deze plaat won hij de eerste plaats in de categorie Macro van de Ocean Art 2024-fotowedstrijd. Fotografen van over de hele wereld hebben duizenden foto’s ingezonden voor deze competitie, waarvan de mooiste op deze website te vinden zijn.

Bronnen: Ocean Art 2024 Underwater Photography Guide, Australian Geographic