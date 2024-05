KIJK op de wereld: vredesdorp

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: het zogenoemde vredesdorp in Noord-Korea.

Gezellig dorp. Huisjes, omringd door akkers, enorme vlaggenmast… En toch is niet alles wat het lijkt. Toen de Koreaanse Oorlog in 1953 in een wapenstilstand eindigde, werd er langs de grens tussen Noord en Zuid een 4 kilometer brede gedemilitariseerde zone ingesteld.

Peace village

Slechts twee dorpjes mochten daarbinnen blijven bestaan: het Zuid-Koreaanse Daeseong-dong (dat dik 2 kilometer verderop ligt) en dit Kijŏng-dong, bijgenaamd peace village. Volgens de Noord-Koreaanse regering wonen hier tweehonderd gezinnen op een gemeenschappelijke boerderij en heeft het dorp verder een kinderopvang, een kleuterschool, lagere en middelbare scholen en een ziekenhuis.

Spionagehol

Maar als je Zuid-Korea mag geloven, is Kijŏng-dong één groot spionagehol. De huizen worden bewoond door Noord-Koraanse soldaten en veel gebouwen lijken niet meer dan raamloze, betonnen omhulsels. Opvallend is ook dat de lampen in al die gebouwen tegelijk aan gaan.

Vlaggenmast

Oh, en die vlaggenmast… Toen jaren geleden in Daeseong-dong een 98,4 meter hoge mast werd opgetrokken, waar een enorme Zuid-Koreaanse vlag aan werd gehangen, verrees kort daarna in Kijŏng-dong dit 160 meter hoge exemplaar met een nóg veel grotere vlag. Hoe kinderachtig wil je het hebben…

