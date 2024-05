KIJK op de wereld: grootste overslagterrein

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: het grootste en snelste overslagterrein op het noordelijk halfrond.

William Mahone (1826-1895) was een ingenieur, spoorwegdirecteur, generaal en politicus uit de Amerikaanse staat Virginia. En de grondlegger van wat je hier ziet. Al voordat de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak, werd onder zijn leiding in Virginia de Norfolk and Petersburg Railroad (N&P) aangelegd.

Lees ook:

Burgeroorlog

De spoorverbinding raakte tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, waarbij Mahone als generaal voor de zuidelijke staten diende, zwaar beschadigd. Na de oorlog stortte hij zich dan ook vol op de herbouw. De oud-generaal liet de N&P met twee andere spoorlijnen verbinden en werd uiteindelijk directeur van alle drie.

Er zijn sterke aanwijzingen dat hij grote kansen zag in de steenkoolreserves van West Virginia, die tenslotte per spoor naar de kust moesten worden vervoerd. Maar tijdens de financiële crisis in 1873 verloor hij het vertrouwen van de investeerders en werd hij afgezet.

Grootste overslagterrein

De nieuwe eigenaren breidden de bestaande spoorlijn bij de haven van Lamberts Point uit met Norfolk Southern’s Pier 6, een overslagterrein waar kolen van treinen worden overgezet op schepen. Tegenwoordig is die, met plek voor 6200 wagons, de grootste op het noordelijk halfrond én de snelste. De 48 miljoen ton kolen die jaarlijks worden verwerkt, gaan rechtstreeks vanuit de wagons het vrachtschip in. Zelfs Mahone zou trots zijn geweest.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth