KIJK op de wereld: geen stad, maar een gaskamer

Bij een eerste snelle blik op deze plaat denk je misschien: hé, een verweerd stuk beton. En in zekere zin is dat ook zo. Je kijkt namelijk naar honderden opeengepakte huizen in het westen van Delhi.

In de Indiase metropool van 42,7 vierkante kilometer wonen meer dan 30 miljoen mensen en elk jaar groeit dat aantal met een kleine 700.000 inwoners. Dan ontkom je er niet aan om die allemaal dicht op elkaar te pakken.

Gezond?

Zeker niet. Want Delhi staat niet alleen heel hoog op de ranglijst van dichtstbevolkte steden ter wereld, maar ook al jaren hoog op de lijst met meest vervuilde steden op aarde.

Daar wordt wel iets aan gedaan (op bepaalde dagen mogen bijvoorbeeld alleen auto’s met een even kenteken de weg op en op andere dagen die met een oneven kenteken), maar het blijft er ongezond.

Nog steeds worden in bepaalde periodes metingen gedaan waaruit blijkt dat het aantal giftige deeltjes in de lucht zo hoog is dat de schade vergelijkbaar is met het roken van 45 tot 50 sigaretten per dag. Sommigen noemen Delhi dan ook geen stad meer, maar een gaskamer.

