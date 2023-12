KIJK op de wereld: een van de oudste steden van Europa

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: de 3100 jaar oude stad Cádiz.

Cádiz ligt er fraai bij. Deze stad met zo’n 116.000 inwoners is te vinden op een landtong in Zuid-Spanje. Richting het oosten een beschutte baai en in het westen niets dan duizenden kilometers Atlantische Oceaan. Cádiz is bovendien met de respectabele leeftijd van 3100 jaar een van de oudste steden van Europa.

Roerig leven

Vooral door die prettige ligging kon het eeuwenlang rekenen op de warme belangstelling van een lange reeks veroveraars. Nadat de Feniciërs er in 1104 v.Chr. een handelspost stichtten, kwam Cádiz achtereenvolgens in handen van de Romeinen, werd de stad verwoest door de Visigoten en weer opgebouwd door de Moren (vandaar die wirwar aan straatjes). Uiteindelijk kregen Castiliaanse vorsten het er voor het zeggen, waarna de Nederlanders en de Engelsen er met wisselend succes bovenop doken om deze strategisch gelegen uitvalsbasis naar Zuid-Amerika in te nemen. En tussen 5 februari 1810 en 24 augustus 1812 rammelde Napoleon met 7000 man tevergeefs aan de poorten.

Kortom: Cádiz heeft een roerig leven achter de rug, maar daardoor is de stad eigenlijk alleen maar mooier geworden.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth