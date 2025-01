Archeologen ontdekken verborgen gangenstelsel onder oude Inca-stad

Uit onderzoek blijkt dat er een labyrint van honderden meters lang onder de straten van Cuzco loopt, de oude hoofdstad van het Incarijk.

Tussen de twaalfde en zestiende eeuw was de Peruaanse stad Cuzco het hart van het Incarijk, tot het in 1532 door de Spanjaarden werd veroverd. Teksten uit die tijd vertellen verhalen over verborgen tunnels onder de oude hoofdstad, maar concreet bewijs was er nooit. Tot nu, want archeologen hebben met moderne technieken aanwijzingen gevonden voor een uitgebreid ondergronds Inca-labyrint.

Gangenstelsel

Het ondergrondse gangenstelsel werd ontdekt door een team van archeologen onder leiding van Jorge Calero Flores en Mildred Fernández Palomino. Zij baseerden hun onderzoek op historische documenten uit de zestiende en zeventiende eeuw, waaronder een tekst uit 1594 die verwijst naar tunnels die ruim anderhalve kilometer onder de stad door lopen. Deze zou mogelijk dienen als geheime doorgang tussen belangrijke Inca-locaties.

Om het bestaan van het gangenstelsel te bevestigen maakten de archeologen gebruik van akoestische prospectie: door op de grond te kloppen en te luisteren naar verschillen in het geluid konden ze mogelijke holtes opsporen. Vervolgens werden deze bevestigd en verder in kaart gebracht met radar, een techniek die radiogolven gebruikt om ondergrondse structuren zichtbaar te maken.

Flinke opg(r)ave

De gangen beginnen bij de Coricancha, beter bekend als de Zonnetempel, ooit de belangrijkste religieuze plek van het Incarijk. Vanaf daar lopen ze onder het historische centrum van Cuzco door, richting de citadel van Sacsayhuamán, een nabijgelegen fort. Ook zijn er een drietal zijtakken ontdekt – in totaal gaat het om minstens 1750 meter aan tunnels.

Een van de verborgen gangen onder Cuzco. De tunnel loopt van de Zonnetempel (rechts) naar de citadel van Sacsayhuamán (links). Beeld: Association of Archaeologists of Peru.

Volgens de archeologen spiegelen de tunnels precies de straten die erboven liggen, en werden ze mogelijk gebruikt voor transport, als schuilplek, of voor religieuze rituelen. Verder onderzoek is nodig om de definitieve functie van het labyrint te achterhalen. Momenteel wacht het team op toestemming van de Peruaanse overheid om te beginnen met het voorzichtig uitgraven van de gangen.

Dit project vraagt om zorgvuldige planning, om zowel het labyrint als het historische centrum van de stad te beschermen. Cuzco is namelijk nog steeds erg populair: er wonen tegenwoordig ruim vierhonderdduizend mensen, en de stad ontvangt jaarlijks minstens twee miljoen toeristen. De archeologen hopen dat het uitgraven niet alleen meer inzicht zal geven in de complexe stadsplanning van de Inca’s, maar ook in de culturele betekenis van de tunnels.

