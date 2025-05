Zoenen andere dieren ook?

In haar boek The Science of Kissing. What Our Lips Are Telling Us schrijft bioloog Sheril Kirshenbaum dat een eerste kus een van je meest levendige herinneringen is. De meesten van ons kunnen wel 90 procent van de details van deze gebeurtenis naar boven halen. Als zoenen zo belangrijk voor onze soort is, doen andere dieren het dan ook?

Wie een zoektocht op Google Afbeeldingen doet, krijgt al snel beelden te zien van elanden en grondeekhoorns die hun neuzen tegen elkaar wrijven, vissen die hun lippen tegen elkaar aandrukken, en parkieten die in elkaars snavel ‘happen’. Maar doen de dieren dit ook uit romantisch oogpunt? Dat is simpelweg heel lastig te onderzoeken.

Lees ook:

Gekus van chimpansees is niet romantisch

Wat we wel weten, is dat de mens een vrij unieke kusmethode heeft. Chimpansees bijvoorbeeld, zo wijzen de studies van de beroemde primatoloog Jane Goodall uit, communiceren in grote lijnen hetzelfde als wij. Door te knuffelen, op de rug van een soortgenoot te wrijven, te kietelen, en door de lippen tegen elkaar te drukken.

Ze maken hun lippen daarmee smaller dan wij dat tijdens het kussen doen; onze lippen krommen een soort van naar buiten als we zoenen. Sommige biologen speculeren dat dit verschil erop duidt dat het gekus van chimpansees niet romantisch van aard is, maar meer als uiting van een connectie. Zoals wanneer je iemand een knuffel geeft.

Twaalf minuten lebberen

Bonobo’s, zo schrijft Kirshenbaum ook in haar boek, zijn iets ‘gepassioneerder’ dan de chimpansees. Ze gebruiken seks vaak om conflicten op te lossen. Ook deze dieren kussen, maar volgens sommige biologen heeft dit meer te maken met geruststelling en het verstevigen van relaties onderling dan met romantiek.

Overigens houden deze dieren zo’n lebber vrij lang vol. Er zijn voorbeelden bekend van bonobo’s die elkaar twaalf minuten achter elkaar zoenen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: Alamy/Image Select