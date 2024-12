Hebben astronauten weleens slaande ruzie gehad?

Aan boord van het internationaal ruimtestation ISS zitten astronauten soms maandenlang op elkaars lip. Heeft dat weleens tot slaande ruzie geleid, vraagt Dick Gieskens.

Allereerst worden astronauten geselecteerd en getraind op psychologische vaardigheden. Degenen die uiteindelijk naar het ISS mogen, zijn buitengewoon goed in het voorkomen en oplossen van conflicten. Maar er zijn natuurlijk af en toe wel spanningen. Zo vertelt de Canadese astronaut Chris Hadfield in zijn boek Handboek van een astronaut. Hoe te leven op aarde dat de gewichtloosheid in de ruimte tot onverwachte ergernissen kan leiden. Als je bijvoorbeeld een work-out doet, glijdt het zweet niet naar beneden, maar verzamelt het zich op je gezicht. Als je dan snel je hoofd draait, kan er zomaar een plak zweet door het ISS vliegen en een onoplettende collega treffen.

In datzelfde boek vertelt Hadfield over geruchten dat er in de jaren tachtig aan boord van het Russische ruimtestation Mir – het eerste permanent bewoonde ruimtestation – weleens gevechten zijn uitgebroken. Maar daar is geen bewijs voor. In het streng gecontroleerde ISS lijkt het nooit zo uit de hand te zijn gelopen. Het zou er ook gek uitzien, een gewichtloos gevecht.

Gewelddadig op aarde

Er is wel bewijs van astronauten die zich op aarde gewelddadig hebben gedragen. Buzz Aldrin, de tweede man op de maan, sloeg in 2002 bijvoorbeeld complotdenker Bart Sibrel in het gezicht nadat die hem ervan beschuldigde dat hij de maanlanding had gefaket. En de Amerikaanse ex-astronaut Lisa Nowak werd in 2007 gearresteerd wegens poging tot ontvoering van een vrouw met wie ze in een driehoeksverhouding was verwikkeld.

