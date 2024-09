Hoe koud is het in de ruimte?

Je zou denken dat het in de ruimte onnoemelijk koud is. Maar vergeleken met sommige plekken op aarde valt dat best mee.

Bij het rond de aarde zwevende internationale ruimtestation ISS kan het zelfs ontzettend warm zijn. In het station heb je namelijk geen atmosfeer boven je die het binnenvallende zonlicht voor een deel verspreidt. Op de momenten dat de zonnestralen het ISS bereiken, kan de buitentemperatuur oplopen tot wel 120 graden Celsius.

Als het ISS in de schaduw van de aarde zweeft, is het in de ruimte ongeveer -150 graden Celsius. Verschrikkelijk koud, maar toch ruim honderd graden boven het absolute nulpunt van -273 graden Celsius (kouder bestaat niet). Dat komt doordat het ISS ook aan de schaduwkant van de aarde wat zonnestraling opvangt, bijvoorbeeld straling die de maan heeft weerkaatst. Verderop in het zonnestelsel is het veel kouder. Op dwergplaneet Pluto is het -230 graden Celsius. Nog verder bij de zon vandaan kan het zelfs -270 graden Celsius zijn.

Koudste plek is op aarde?

Toch zit dat nog altijd een paar graden boven de ultieme minimumtemperatuur. Dat komt door de kosmische achtergrondstraling. Dat is de straling die kort na de oerknal is ontstaan en nu nog overal in het heelal aanwezig is. Bij het ontstaan was die straling gloeiendheet, maar inmiddels is hij afgekoeld tot -270,4 graden Celsius. Dat betekent dat de koudste plekken in het heelal – voor zover we weten – verrassend dicht bij huis liggen. Dat zijn namelijk de labs waar materialen worden afgekoeld tot een fractie van een graad boven het absolute nulpunt.

