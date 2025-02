Kan een atoombom de baan van de aarde veranderen?

In de film The Day the Earth Caught Fire wordt de aarde door kernproeven uit zijn baan geduwd, zodat hij gevaarlijk dicht bij de zon komt. Vincent Honings vraagt zich af: kan de ontploffing van een zware kernbom echt de baan van de aarde beïnvloeden?

De zwaarste explosie die ooit door mensen is veroorzaakt, is die van de Tsar Bomba. Deze waterstofbom werd in 1961 – ook het jaar waarin bovengenoemde film verscheen – door de Sovjet-Unie in een test tot ontploffing gebracht. Daarbij kwam ongeveer 2 maal 1017 (200 biljard) joule aan energie vrij. Dat is tien keer zoveel energie als alle explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij elkaar hebben opgewekt, inclusief de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Als een bacterie die tegen een vliegtuig botst

Een enorme knal dus. Toch had die geen effect op de baan van de aarde. Met het gewicht en de snelheid waarmee onze planeet rond de zon draait, is te berekenen hoeveel energie nodig zou zijn om hem helemaal tot stilstand te brengen: 2 maal 1033 joule. Dat is 10 biljard keer zoveel als bij de explosie van de Tsar Bomba vrijkwam. Voor de aarde voelde die explosie dus als een bacterie die tegen een vliegtuig aan botst.

Behalve rond de zon draait de aarde natuurlijk ook rond zijn eigen as. Om die draaiing volledig te stoppen, zou er een energie van ongeveer 1029 joule nodig zijn. Minder, maar nog altijd een biljoen keer zoveel als de energie van de Tsar Bomba-explosie. In dit opzicht voelde de explosie voor de aarde dus als een mug die tegen een draaimolen knalt.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: Romolotavani/Getty Images