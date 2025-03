Is het slecht voor je computer om hem nooit volledig af te sluiten?

“Ik zet mijn computer altijd in de sluimerstand, zodat hij de volgende dag lekker snel weer opstart. Ik sluit hem nooit volledig af”, mailt een KIJK-lezer. “Kan dat eigenlijk kwaad?”

Als een computer in sluimerstand gaat, worden alle geopende programma’s in het werkgeheugen bewaard. Daarna wordt het apparaat in een energiezuinige modus gezet. Het krijgt dan net genoeg stroom om bijvoorbeeld het geheugen intact te houden. Zet je je computer later weer aan, dan kunnen je bezigheden weer snel uit het geheugen worden geladen en kun je verder.

Opgehoopte achtergrondprocessen

Sluimeren kan niet echt kwaad. Strikt genomen wordt de hardware op lange termijn meer belast dan wanneer je de pc helemaal uitschakelt, maar dat effect is verwaarloosbaar. Bovendien wordt je computer ook veel belast wanneer hij het hele besturingssysteem en al je applicaties opnieuw moet openen, iets wat bij sluimeren niet hoeft. Wel is het duurzamer om de computer helemaal uit te schakelen, doordat hij in sluimerstand altijd een klein beetje stroom verbruikt.

Laat je je computer continu sluimeren, dan kan een harde reset eens in de zoveel tijd wel helpen om de boel weer iets soepeler te laten draaien. Je besturingssysteem draait bij sluimeraars namelijk onafgebroken door, waardoor zich met de maanden allerlei achtergrondprocessen ophopen. Door de computer opnieuw te starten, geef je ook al je apps het signaal om af te sluiten en alles weer fris opnieuw te openen.

Tekst: Bastiaan Vroegop

Beeld: Batuhan Toker/iStock/Getty Images