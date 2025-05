Waar dient die rode band over het raam van vliegtuigdeuren voor?

Vlak voor het opstijgen wordt de deur van het vliegtuig altijd beveiligd. Eerst trekt het cabinepersoneel aan een hendel, om vervolgens een rode of oranje band over het raampje te doen. Waar is die laatste voor bedoeld?

Vlak voor vertrek wordt omgeroepen dat cabinepersoneel de deuren moet zekeren en een zogeheten cross-check moet doen. Bij het zekeren wordt die rode band over het raampje van de deur bevestigd. Dat is bedoeld voor mensen die zich buiten het vliegtuig bevinden, zoals technici die last-minute iets komen repareren of reddingswerkers na een ongeluk. Als zij door het raam kijken en de streep zien staan, weten ze direct dat het raam is gezekerd.

Als je een gezekerde deur openmaakt, schiet er onmiddellijk met enorme kracht een glijbaan naar buiten waarmee de passagiers het toestel kunnen verlaten. Het lanceren van die glijbaan kan voor reddingswerkers levensgevaarlijk zijn, omdat ze erdoor van het vliegtuig kunnen worden weggeduwd. Daarom zullen ze altijd eerst kijken of er een band voor het raam hangt.

De cross-check die wordt omgeroepen, is trouwens vrij simpel: het cabinepersoneel moet naar de deur van hun dichtstbijzijnde collega’s kijken om te zien of zij die goed hebben gezekerd. Zo is de kans dat iemand het vergeet minimaal.

Lees ook: Kan blikseminslag een passagiersvliegtuig laten neerstorten?

Beeld: Shutterstock.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 2/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Bastiaan Vroegop