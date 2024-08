Hoe werkt drijfzand?

Iedereen kent drijfzand. Maar wat is het eigenlijk? En is het echt zo gevaarlijk als de verhalen doen geloven?

Hoewel je het misschien niet weet, ben je waarschijnlijk al geregeld drijfzand tegengekomen. Tijdens een strandwandeling voel je langs de vloedlijn stevige grond onder je voeten. De zandkorrels grijpen een beetje in elkaar en kunnen je gewicht best dragen. Maar als je een paar keer op dezelfde plek stampt, dan wordt de zandbodem minder stevig. Het oppervlak gaat golven en je voet zakt erin weg.

Water tussen de zandkorrels

Dat komt doordat het zand hier waterverzadigd is; er zit veel water tussen de losse korrels. Door je gestamp drukt het water de zandkorrels juist van elkaar weg. Hierdoor leun je eigenlijk niet meer op samengeklonterde zandkorrels, maar op water met veel zand erin. En op water kun je natuurlijk niet staan.

Lees ook:

Je zult niet verdrinken in drijfzand

Af en toe komt het voor dat drijfzand diep genoeg is om er ver in weg te zakken. Toch zul je niet zomaar kopje onder gaan. Doordat de dichtheid ervan hoger is dan die van zuiver water (en je lichaam), blijf je er vanaf je middel in drijven. Het echte gevaar van drijfzand is daarom dat iemand bij laagwater vast komt te zitten en vervolgens door hoogwater wordt overvallen.

Hoe kom je uit drijfzand?

Eruit komen is lastig, want drijfzand geeft alleen mee bij langzame bewegingen. Je zult verschrikkelijk veel weerstand ervaren als je je voeten er snel uit probeert te trekken. In plaats daarvan zak je geleidelijk weg.

Als je ooit in drijfzand vast komt te zitten, blijf dan kalm, ga op je rug liggen, en trek je voeten rustig met een draaiende beweging uit het drijfzand. Behoud zoveel mogelijk contact met de grond. Hoewel je er waarschijnlijk een vies pak aan overhoudt, ben je een leerzame ervaring rijker.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Dennis Voeten

Beeld: Motortion/iStock/Getty Images