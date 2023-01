Hoe weet een auto dat het regent?

De vraag van Hans van der Velden is kort: “Hoe werkt de regensensor in een auto precies?”

In 1970 kreeg de Citroën SM ruitenwissers die reageerden op het stroomverbruik van de ruitenwissermotor. Hoe natter de ruit, hoe lager de weerstand van de ruitenwisserbladen, hoe hoger het stroomverbruik, hoe vaker ze over de ruit werden bewogen. Het werkte, maar het systeem was uiteraard verre van perfect.

Lees ook:

De meeste huidige systemen maken gebruik van een lichtsensor die – vaak – achter de binnenspiegel is aangebracht. (Kijk van buiten door de voorruit naar binnen en zoek naar een soort lensje.) De regensensor projecteert infrarood ledlicht onder een hoek van 45 graden op de voorruit. Bij droog weer wordt het grootste deel van dat licht door de voorkant van de voorruit naar de sensor teruggekaatst. Maar als er waterdruppels op de ruit zitten, verstrooien die het licht in verschillende richtingen. Hoe natter de ruit, hoe minder infrarood licht er op de sensor valt. Op basis van die informatie worden vervolgens de ruitenwissers ingeschakeld of het interval aangepast.

Infrarood ledlicht weerkaats via de voorruit naar een lichtsensor. Als er regendruppels op de ruit liggen, verstrooit het licht en komt er minder bij de sensor terecht. ©123RF

Deze vraag kon je vinden in KIJK 8/2022.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwste special geven we antwoord op 197 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem eenvoudig en snel via onderstaande knop.

Beeld: StockSnap/Pixabay